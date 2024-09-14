Власти Кипра лишили гражданства украинского олигарха Коломойского*

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Правительство Кипра 4 сентября лишило гражданства островного государства украинского бизнесмена Игоря Коломойского*, российского предпринимателя Максима Захарченко, египтянина Мохаммеда Салема и членов их семей. Об этом сообщает местная газета Phileleftheros.
Отмечается, что в списке кабмина значатся восемь фигурантов, которые имели так называемые золотые паспорта, выдаваемые ранее в рамках программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику островного государства.
Решение о лишении их гражданства было вызвано обнаруженными несоответствиями в указанных персональных данных.
В кабмине отметили, что ещё до рассмотрения кандидатуры Коломойского* на получение гражданства было ясно, что занимавший тогда вторую строчку списка самых богатых людей Украины человек является крайне «подозрительной личностью», которая может подпортить репутацию Кипра. Однако не это стало причиной изъятия паспорта. При оформлении заявления на гражданство олигарх скрыл данные о том, что в 2008 году ему грозили уголовные обвинения в уклонении от уплаты налогов в России.
Захарченко лишили кипрского гражданства из-за того, что в США его обвинили в ряде финансовых нарушений. А паспорт Салема изъяли из-за того, что задекларированная им квартира за два миллиона евро на самом деле стоила более чем в два раза меньше из-за провёрнутых махинаций.
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Решение о лишении их гражданства было вызвано обнаруженными несоответствиями в указанных персональных данных.
В кабмине отметили, что ещё до рассмотрения кандидатуры Коломойского* на получение гражданства было ясно, что занимавший тогда вторую строчку списка самых богатых людей Украины человек является крайне «подозрительной личностью», которая может подпортить репутацию Кипра. Однако не это стало причиной изъятия паспорта. При оформлении заявления на гражданство олигарх скрыл данные о том, что в 2008 году ему грозили уголовные обвинения в уклонении от уплаты налогов в России.
Захарченко лишили кипрского гражданства из-за того, что в США его обвинили в ряде финансовых нарушений. А паспорт Салема изъяли из-за того, что задекларированная им квартира за два миллиона евро на самом деле стоила более чем в два раза меньше из-за провёрнутых махинаций.
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Анастасия Чинкова