Власти Киргизии попросили Канделаки «не вносить разлад» в отношения государств

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В Бишкеке подвергли критике телеведущую Тину Канделаки за её высказывание о русофобии властей Киргизии после сноса музея боевой славы имени генерала Панфилова. Правительство республики призвало медийных персон не вносить разлад в отношения двух государств.
Руководитель пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков отметил, что высказывания публичных персон, которые могут внести разлад и привести к ухудшению отношений между двумя странами являются недопустимыми и противоречащими духу взаимного уважения и взаимопонимания, лежащему в отношениях двух стран, передаёт «Интерфакс».
Он подчеркнул, что киргизская республика является суверенным государством и все решения её правительства принимаются исключительно в интересах киргизского народа. По словам Орунбекова, решение о сносе музея было принято после тщательного анализа, подтверждённого техническим заключением. Дальнейшая эксплуатация здания представляла угрозу безопасности и жизни людей, а реставрация здания не представляется возможной.
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Александр Бойцов