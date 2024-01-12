Захарова пригрозила Латвии болезненным ответом за конфискацию «Дома Москвы»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит на решение Латвии о конфискации «Дома Москвы» в Риге, отметив, что российские шаги станут крайне болезненными для Латвии.
«Вся ответственность, в том числе и материальная, за подобное беззаконие полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии», - заявила Захарова на брифинге.
Напомним, 11 января латвийский сейм в последнем чтении утвердил законопроект, согласно которому культурно-деловой центр «Дом Москвы» будет передан в собственности государства. Отмечается, что после передачи здания государству, оно будет продано, а полученные с продажи средства пойдут на помощь Украине.
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Элина Позднякова