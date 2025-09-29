Власти Молдавии могут отменить выборы из-за «партийных интересов»

29 сентября 2025, 01:34

Игорь Додон: власти Молдавии планируют отмену выборов

Фото: istockphoto / bizoo_n

Власти Молдавии рассматривают различные варианты действий, включая отмену выборов, чтобы защитить свои партийные интересы. С таким заявлением выступил экс-президент и один из лидеров патриотического блока Игорь Додон.