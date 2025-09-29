Власти Молдавии могут отменить выборы из-за «партийных интересов»
Власти Молдавии рассматривают различные варианты действий, включая отмену выборов, чтобы защитить свои партийные интересы. С таким заявлением выступил экс-президент и один из лидеров патриотического блока Игорь Додон.
Он отметил, что власти партии «Действие и Солидарность» (ПДС) находятся в панике и ищут различные предлоги и оправдания для действий, которые выходят за рамки закона и демократических норм. Додон также указал на возможность отмены выборов, утверждая, что ПДС превратилась в авторитарный режим, который не желает уступать власть. По его словам, интересы народа для властей не имеют значения, а приоритетом остаются лишь «интересы их партийной секты».
После объявления предварительных результатов парламентских выборов стало известно, что явка составила более 52%, а электоральный процесс признан состоявшимся. По данным Центризбиркома, после подсчета 93,71% протоколов, правящая партия «Действие и солидность» получила 47,23% голосов, в то время как оппозиционный патриотический блок набрал 26,15%. Оппозиционный блок «Альтернатива» получил 8,55%, «Наша партия» - 6,29%, а оппозиционная партия «Демократия дома» - 5,69% голосов.
