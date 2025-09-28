Достижения.рф

На парламентских выборах в Молдавии ограничили доступ международных наблюдателей и журналистов. Об этом ТАСС сообщил глава партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.



По его словам, это делается с целью сокрытия возможных фальсификаций и провокаций. Кроме того, оппозиция в Кишиневе пикетирует здание МИД, заявляя о массовых нарушениях, передает корреспондент РИА Новости.

Тем временем, после обработки 30% протоколов лидером стала Партия действия и солидарности, основателем которой является президент страны Майя Санду (40,19% голосов). Следом за ней следует Патриотический блок, сформированный вокруг Социалистической партии (31,29%).

Вместе с тем в парламент проходят проевропейская партия «Демократия дома» (7,31%) и «Наша партия», возглавляемая бывшим мэром Бельц Ренато Усатым (6,67%). Кроме того, блок проевропейских партий «Альтернатива» преодолел избирательный порог с результатом 7,43%. В него входят Движение национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии под руководством экс-премьера Иона Кику, а также партия «Гражданский конгресс Марка Ткачука.

