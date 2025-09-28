Депутат Тарлев заявил о фальсификациях на выборах в Молдавии

28 сентября 2025, 23:16

Власти Молдавии ограничили допуск журналистов и наблюдателей на выборах

Фото: istockphoto / djedzura

На парламентских выборах в Молдавии ограничили доступ международных наблюдателей и журналистов. Об этом ТАСС сообщил глава партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.