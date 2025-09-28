Жестокое убийство студентки в Молдове: семья обвиняет власти в сокрытии преступления

28 сентября 2025, 23:06

В Молдове найдена убитой 20-летняя студентка

Фото: Istock / Lajst

В Молдове произошло жестокое убийство 20-летней студентки Каролины — девушку, по словам близких, подвергли пыткам и сексуальному насилию, после чего выбросили в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».