Жестокое убийство студентки в Молдове: семья обвиняет власти в сокрытии преступления
В Молдове произошло жестокое убийство 20-летней студентки Каролины — девушку, по словам близких, подвергли пыткам и сексуальному насилию, после чего выбросили в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Семья погибшей утверждает, что к преступлению причастен мужчина, который, как они считают, является родственником одного из влиятельных молдавских политиков.
По их мнению, именно по этой причине дело пытаются замять, а официальные органы не признают факт насильственной смерти. В полиции же настаивают, что признаков криминала в случившемся нет.
Некоторые источники сообщают, что предполагаемый преступник был тайно вывезен в Румынию в сопровождении сотрудника Министерства внутренних дел.
