Власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Израилем

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Правительство Никарагуа запустило процесс разрыва дипломатических отношений с Израилем. Это сделано по распоряжению президента страны Даниэля Ортеги.
Об этом в эфире государственного телеканала Canal 4 заявила вице-президент центральноамериканского государства Росарио Мурильо. Накануне, 11 октября, в Никарагуа состоялась очередная сессия национальной ассамблеи. В её ходе парламентарии осудили и отвергли военные действия израильского правительства и обратились к кабинету министров с призывом разорвать отношения с этой страной.
По словам Мурильо, президент Ортега поручил министерству иностранных дел Никарагуа выполнить запрос парламента и начать процедуру разрыва дипломатических отношений с правительством Израиля, которое в заявлении названо «фашистским» и «геноцидным».
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Александр Бойцов