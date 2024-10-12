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Власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Израилем

12 октября 2024, 10:32
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Правительство Никарагуа запустило процесс разрыва дипломатических отношений с Израилем. Это сделано по распоряжению президента страны Даниэля Ортеги.


Об этом в эфире государственного телеканала Canal 4 заявила вице-президент центральноамериканского государства Росарио Мурильо. Накануне, 11 октября, в Никарагуа состоялась очередная сессия национальной ассамблеи. В её ходе парламентарии осудили и отвергли военные действия израильского правительства и обратились к кабинету министров с призывом разорвать отношения с этой страной.

По словам Мурильо, президент Ортега поручил министерству иностранных дел Никарагуа выполнить запрос парламента и начать процедуру разрыва дипломатических отношений с правительством Израиля, которое в заявлении названо «фашистским» и «геноцидным».

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#израиль
#парламент
В Японии напомнили США об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
12 октября 2024, 10:49

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба вспомнил об атомных бомбах, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки. Это произошло во время дебатов лидеров политических партий.
Трансляцию выступления главы японского правительства вёл телеканал NHK. В ходе дебатов Исида подчеркнул, что хотел бы видеть мир без ядерного оружия. Он рассказал, что навсегда запомнил тот шок, который испытал, когда ещё во время учёбы в шестом классе младшей школы впервые увидел страшные кадры последствий удара ядерных бомб, которые американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

Отвечая на вопрос об идее возможности совместного использования ядерного оружия, японский премьер ответил, что необходимо провести консультации относительно того, «как совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия».

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WP: Байден предупредил Иран, что США сочтут покушение на Трампа актом войны
12 октября 2024, 09:46

Фото: сайт Белого дома

Американский президент Джозеф Байден призвал правительство Ирана «прекратить строить заговоры» против кандидата на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа и других политиков. Любые попытки покушения на него Вашингтон воспримет как акт агрессии.
Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По мнению Байдена, «мишенью Ирана» якобы стали бывший госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

По словам высокопоставленного чиновника из администрации американского лидера, Байден направил сообщения в высшие эшелоны властей Ирана. Он предупредил, что любые попытки покушений на жизнь Трампа и других политиков будут расценены как акт войны.

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#чиновники
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Сийярто: Слова Харрис об Орбане являются проявлением неуважения к венграм
12 октября 2024, 07:41

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Слова вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане неприемлемы. Они являются проявлением неуважения к венграм.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он также добавил, что такая ситуация является настоящим скандалом.

В недавнем эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS ведущий заговорил, что бывший президент США и соперник Харрис на предстоящих выборах Дональд Трамп любит рассказывать о своих тесных отношениях с Виктором Ораном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно вице-президент США перебила его и заявила, что все перечисленные лидеры являются «диктаторами, автократами и их отлично можно описать словом "убийцы"».

Сийярто подчеркнул, что подобные высказывания показывают неуважение не только к Орбану лично, но и ко всему венгерскому народу. Он отметил, что такого рода заявления недопустимы, особенно в отношениях с союзниками. Выступление Харрис венгерский министр назвал «неважным стартом», имея ввиду последующие перспективы.

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#камала харрис
#виктор орбан
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Глава МИД Польша раскрыл предназначение американской базы вблизи российских границ
Глава МИД Польши Сикорский: американская база ПРО нужна для уничтожения ракет РФ
12 октября 2024, 06:37

Фото: istockphoto/macky_ch

База противоракетной обороны США в польском Редзикова необходима для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Radio Rebeliant.
«В ближайшие недели мы наконец откроем базу антиракетного щита в Редзикове около Слупска. Я в ходе переговоров (с США — прим. «Ленты.ру») добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты», – заявил глава ведомства.

По словам министра иностранных дел, Вашингтон «изменил концепцию» в процессе строительства базы, и церемония открытия состоится в ближайшее время.

База противоракетной обороны в Редзикова расположена в 165 км от российской границы. США считают, что эта система поможет обеспечить безопасность Западной Европы. В то же время Москва неоднократно выражала свою обеспокоенность размещением американского оружия вблизи своих границ.

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#сша
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#граница
#ракета
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Заочно осужденная экс-депутат Штейн покинула Россию
12 октября 2024, 05:48

Фото: iStock/Sitikka

Бывшая муниципальная депутат Людмила Штейн, заочно осужденная за распространение заведомо ложных сведений о действиях российских войск на Украине, покинула Россию через Белоруссию. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
Ранее в социальной сети депутата появилось видео, на котором видно, как она срезает браслет мониторинга ФСИН, находясь под домашним арестом. Правоохранительные органы сообщили, что Штейн уже некоторое время находится на территории Литвы, однако ее нынешнее местонахождение неизвестно.

В сентябре прошлого года депутат Мосгордумы Евгений Ступин* покинул Россию после получения угроз. Политик объяснил, что ездил в Армению в командировку. По словам Ступина*, перед отъездом он получил несколько предупреждений о том, что против него будет возбуждено уголовное дело.

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* признан Минюстом иноагентом
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Иран призвал Россию к активной борьбе с «преступлениями Израиля»
Пезешкиан призвал Путина к активной борьбе с «преступлениями Израиля»
12 октября 2024, 02:58

Фото: istock/Andrzej Rostek

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что обсудил конфликт с Израилем во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Политик призвал Россию сыграть активную роль в борьбе Ирана в Ливане и секторе Газа. Он считает, что США и европейские страны препятствуют деэскалации на Ближнем Востоке.

Пезешкиан также договорился с президентом Путиным об ускорении проектов в области газоснабжения, строительства автомобильных и железных дорог, опреснения воды и многих других энергетических, нефтехимических и энергетических проектов.

Ранее главный советник лидера элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Дагиги заявил, что Иран не допустит войны с США, несмотря на заинтересованность Израиля в таком сценарии.

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#сша
#израиль
#иран
#ливан
#сектор газа
#владимир путин
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Байден поручил Пентагону организацию президентской охраны Трампа
12 октября 2024, 01:32

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Джо Байден поручил Пентагону помочь обеспечить безопасность своего предшественника Дональда Трампа, как если бы он был нынешним главой государства. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Байден пошутил, что любое военное оборудование, запрошенное окружением политика, будет доставлено, «если только это не истребители F-15».

Ранее Джо Байден пошутил о возвращении в президентскую гонку. Один из репортеров спросил президента, не собирается ли он пересмотреть свое решение о снятии с выборов и вернуться в президентскую гонку. Байден ответил: «Я вернулся».

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Макрон осудил атаку Израиля на миротворцев ООН в Ливане
Макрон: атака Израиля на миротворцев ООН в Ливане недопустимо
12 октября 2024, 00:45

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что израильская атака на позиции Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) «совершенно недопустима». Как сообщается на странице Елисейского дворца в социальной сети X, на встрече средиземноморских стран-членов ЕС на Кипре Париж заявил, что «не потерпит» новых обстрелов миротворческих сил.

В пятницу, 11 октября, в результате нового обстрела израильскими войсками населенного пункта Накура были ранены два миротворца.

«Недопустимо, чтобы силы ВСООНЛ становились преднамеренной целью вооруженных сил Израиля. Мы это осуждаем, мы это не терпим и не потерпим, чтобы это вновь повторилось», – подчеркнул Макрон.

По словам французского президента, в составе ВСООНЛ находятся 700 солдат республики.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что объект, принадлежащий Временному командованию миротворческих сил ООН в Ливане, был по ошибке атакован израильскими войсками. ЦАХАЛ также подчеркнул, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН было приказано найти укрытие и оставаться там.

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#израиль
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#цахал
#франция
#эммануэль макрон
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Байден поддержал просьбу Трампа о военных самолетах
Байден заявил о намерении удовлетворить просьбу Трампа о военных самолетах
11 октября 2024, 23:16

kremlin

Президент США Джо Байден заявил, что выполнит просьбу кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа о предоставлении военных самолетов и дополнительных средств обороны, учитывая якобы угрозу со стороны Ирана, сообщает РИА Новости.
«До тех пор, пока он не просит F-15. Я поручил министерству обороны предоставить ему все, о чем он просит, как если бы он был действующим президентом. Он получит все, в чем нуждается, если это подпадает под такую категорию», – подчеркнул лидер США.

Ранее стало известно, что штаб Дональда Трампа попросил ввести ограничения на полеты над домами политика и во время митингов до окончания предвыборной кампании. В штабе также заявили, что для обеспечения дополнительной безопасности придется выделить военную авиацию и транспортные средства кандидатов в президенты.

Кроме того, ранее телеканал NBC News сообщил, что Дональд Трамп не будет играть в гольф до окончания избирательной кампании, поскольку его жизни угрожает опасность. В то же время директор Секретной службы США Рональд Роу заявил политику, что федеральные агенты не могут полностью обеспечить его безопасность во время игры.

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#сша
#ирак
#дональд трамп
#джозеф байден
#президент
#безопасность
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