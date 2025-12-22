В Финляндии обвинили Россию в массовой гибели северных оленей
CNN: северные олени массово гибнут в Финляндии якобы из-за российских волков
В Финляндии обвинили Россию в массовой гибели северных оленей. Об этом сообщил телеканал CNN.
По данным финской ассоциации оленеводов, в текущем году погибли порядка 1950 особей — это почти на 70% больше, чем в прошлом. По мнению местных, причиной стали российские волки, которые якобы пересекают границу между странами и нападают на стада.
Как говорится в материале, это может быть связано с тем, что многие охотники ушли на фронт и перестали убивать волков, нападающих на северных оленей.
Ранее сообщалось, что Финляндия построила около 140 из 200 километров забора на границе с Россией.
Читайте также: