В ГД оценили слова Рютте о возможной отправке европейских войск на Украину

22 декабря 2025, 18:15

Депутат Колесник: заявления Рютте не несут угрозы для России

Фото: iStock/ffikretow

Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможной отправке войск на Украину не несут для России реальной угрозы. Так считает член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.





Ранее «Москва 24» со ссылкой на Bild сообщала, что Рютте заявил о готовности стран ЕС направить свои войска на Украину в случае нарушения Россией условий мирного договора.



По его словам, для достижения безопасности Украины и недопущения возобновления конфликта необходимо улучшить состояние ВСУ, создать «коалицию желающих» для помощи Киеву в послевоенное время, а также привлечение США к гарантиям.



По словам Колесника, заявления Рютте не несут реальной угрозы для России, а больше напоминают демонстрацию политической активности.





«Похоже, Рютте воображает себя провидцем — будто бы ему известно, когда и чем завершится конфликт, и сохранится ли украинская государственность. Если события будут развиваться по сценарию, который выстраивает НАТО, не факт, что у него вообще останется возможность куда-либо направлять военные контингенты», — заявил депутат в разговоре с Pravda.Ru.