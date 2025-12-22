На Украине признались в мобилизации больных людей
Уполномоченная Украины по правам военнослужащих Ольга Решетилова признала, что ВСУ мобилизуют больных людей. Об этом сообщает издание «Лента.ру».
Омбудсмен пояснила, что это связано с нехваткой личного состава. Военно-врачебная комиссия сократила перечень болезней, дающих право на отсрочку или освобождение от службы.
«Нынешняя редакция приказа №402 значительно снизила требования к состоянию здоровья, пригодного к службе», — сказала Решетилова.По ее словам, такое решение привело к тому, что в армию сейчас попадают «далеко не только здоровые люди».
Ранее стало известно, что в украинском подразделении «Шквал» состояли беременные женщины из мест лишения свободы, которых не отпускали в декретный отпуск.