На Украине признались в мобилизации больных людей

22 декабря 2025, 22:35

Омбудсмен Решетилова: ВСУ мобилизуют больных людей из-за нехватки солдат

Фото: iStock/Irina Piskova

Уполномоченная Украины по правам военнослужащих Ольга Решетилова признала, что ВСУ мобилизуют больных людей. Об этом сообщает издание «Лента.ру».





Омбудсмен пояснила, что это связано с нехваткой личного состава. Военно-врачебная комиссия сократила перечень болезней, дающих право на отсрочку или освобождение от службы.

«Нынешняя редакция приказа №402 значительно снизила требования к состоянию здоровья, пригодного к службе», — сказала Решетилова.