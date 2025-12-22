Достижения.рф

На Украине признались в мобилизации больных людей

Омбудсмен Решетилова: ВСУ мобилизуют больных людей из-за нехватки солдат
Фото: iStock/Irina Piskova

Уполномоченная Украины по правам военнослужащих Ольга Решетилова признала, что ВСУ мобилизуют больных людей. Об этом сообщает издание «Лента.ру».



Омбудсмен пояснила, что это связано с нехваткой личного состава. Военно-врачебная комиссия сократила перечень болезней, дающих право на отсрочку или освобождение от службы.

«Нынешняя редакция приказа №402 значительно снизила требования к состоянию здоровья, пригодного к службе», — сказала Решетилова.
По ее словам, такое решение привело к тому, что в армию сейчас попадают «далеко не только здоровые люди».

Ранее стало известно, что в украинском подразделении «Шквал» состояли беременные женщины из мест лишения свободы, которых не отпускали в декретный отпуск.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0