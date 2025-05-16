Власти США попросили бойцов Нацгвардии помочь в депортации нелегалов

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Министерство внутренней безопасности США привлекло 20 тысяч бойцов Нацгвардии для помощи в депортации нелегалов. Об этом сообщает The Hill.
«Министерство внутренней безопасности запросило 20 тыс. военнослужащих Национальной гвардии для помощи в обеспечении иммиграционного контроля администрацией Трампа», — говорится в сообщении.
Военнослужащих привлекут для реализации иммиграционного контроля, запущенного американским президентом Дональдом Трампом. При этом то, как именно бойцы Нацгвардии будут осуществлять помощь, неизвестно. Предварительно, солдат привлекут для арестов и последующей депортации нелегалов.
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