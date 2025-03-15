Власти США задумали ограничить въезд гражданам РФ и Белоруссии

Фото: iStock/Marcos Silva
Власти США намерены ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, включая Россию и Белоруссию, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.
Новые ограничения затронут туристов и мигрантов, которым, скорее всего, откажут в визах, тогда как состоятельные бизнесмены смогут посещать страну по деловым вопросам. Госдепартамент предложил разделить страны на три группы несколько недель назад, но список еще может измениться.
Первая группа включает 11 государств, таких как Афганистан, Иран и КНДР, которым полностью закроют границы США.
Вторая группа, куда вошли Россия, Белоруссия, Пакистан и еще семь стран, столкнется с серьезными ограничениями. Однако гражданам этих стран уже можно пересекать американскую границу.
Третья группа из 22 государств, включая Анголу, Камерун и Зимбабве, попала под частичный или полный запрет из-за недостатка данных о проверках.
Читайте также:
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом успешно стартовал к МКС
«Какой-то бесконечный трип»: Жена Влада Соколовского испугала фанатов словами о чувстве «смерти»
Алана Мамаева поделилась с Марией Погребняк секретом: как понять, что старение началось?
Первая группа включает 11 государств, таких как Афганистан, Иран и КНДР, которым полностью закроют границы США.
Вторая группа, куда вошли Россия, Белоруссия, Пакистан и еще семь стран, столкнется с серьезными ограничениями. Однако гражданам этих стран уже можно пересекать американскую границу.
Третья группа из 22 государств, включая Анголу, Камерун и Зимбабве, попала под частичный или полный запрет из-за недостатка данных о проверках.
Читайте также:
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом успешно стартовал к МКС
«Какой-то бесконечный трип»: Жена Влада Соколовского испугала фанатов словами о чувстве «смерти»
Алана Мамаева поделилась с Марией Погребняк секретом: как понять, что старение началось?
Мария Моисеева