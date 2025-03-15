Власти США задумали ограничить въезд гражданам РФ и Белоруссии

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Канаду для участия в саммите глав МИД стран, входящих в G7. При встрече у трапа самолёта для прохода главы американского внешнеполитического ведомства расстелили очень короткую красную дорожку, больше напоминавшую коврик, которая вела прямо в грязную лужу.