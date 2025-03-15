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Алана Мамаева поделилась с Марией Погребняк секретом: как понять, что старение началось?

Алана Мамаева обсудила с Марией Погребняк, в какой момент женщина начинает стареть
Мария Погребняк и Алана Мамаева (Фото: Instagram* @mariapoga_)

Мария Погребняк и Алана Мамаева (Фото: Instagram* @mariapoga_)

Алана Мамаева и Мария Погребняк шуточно заспорили о том, когда женщина замечает первые признаки старения. В дружеской беседе 37-летняя Алана поделилась своим мнением, раскрыв 36-летней Марии «секрет старения», а та, в ответ, вспомнила про пластику.
Две звезды, сблизившиеся на реалити «Сокровища императора» в Китае, часто проводят время вместе. Короткий клип их очередного разговора выложила в своем блоге Мария, подписав: «как твоя подруга поняла, что стареет».

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Алана спросила Погребняк, знает ли та, как понять, что старение началось. Ответ был отрицательный. Тогда Алана показала, как подтягивает кожу у глаз пальцами.

«Когда вы подходите к зеркалу и делаете вот так, это значит, что вы начали стареть», — объяснила она.
Мария Погребняк и Алана Мамаева (Фото: кадр видео Instagram* @mariapoga_)

Мария тут же отшутилась, что ей это не понять — пластика у Тимура Хайдарова за три миллиона рублей решила все проблемы. К тому же, если пользоваться методом Аланы, выйдет, что Мария ощутила себя старой уже в 18 лет.

Мамаева добавила, что сама стала замечать такие жесты у себя недавно, но Погребняк возразила — мол, подруга делала так еще на съемках полтора года назад.

Видео закончилось смехом девушек и легкими взаимными подколами.

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Жена Влада Соколовского поделилась душевной болью во время тяжелого периода в жизни
15 марта 2025, 02:09

Ангелина Суркова (Фото: Instagram* @lee__soul_)

Жена Влада Соколовского Ангелина Суркова встревожила фанатов словами о душевной боли и намекнула на тяжелый период в жизни. Она призналась в соцсетях, что, возможно, жила в иллюзиях, которые рухнули, столкнувшись с реальностью.
Об откровениях 25-летней Ангелины сообщает «StarHit»: ей сейчас очень трудно, девушка в смешанных чувствах.

«Порой мы живем в иллюзиях, а потом встречаемся с реальностью. В такие моменты очень легко уйти в «почему?», «зачем?», «за что?» Но это мой заказ. Я заказала для себя пройти это, прожить и полюбить жизнь еще сильнее», — призналась Суркова.
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Также появились записи о том, что она чувствует себя мертвой и не знает, как пережить этот бесконечный «трип». Чтобы справиться, Суркова обратилась к психотерапевту — первая сессия помогла снять напряжение, и теперь она настроена на серьезную помощь.

«Понимаю, что не справлюсь сама, поэтому иду в крепкую работу. Будет много разных инструментов», — объяснила она.
Ангелина Суркова и Влад Соколовский (Фото: Instagram* @lee__soul_)

Пока невозможно сказать, касается ли стресс ее брака с Соколовским или нет. Некоторые подписчики предположили, что избранник мог как-то разочаровать Суркову.

Не удивительно, что у людей, следящих за парой, родились такие подозрения: ведь Рита Дакота не раз вспомнила об изменах Соколовского, за которым когда-то была замужем. Она даже публиковала архивные фото времен их совместной жизни, чтобы показать, как изменилась и насколько счастлива сейчас в отношениях с Фёдором Белогаем. Соколовский же в ответ высмеял ее за очередное напоминание о прошлом.

К тому же, у Ангелины с Владом также уже бывали ссоры и расставания. Так, например, 12 февраля сообщалось, что Соколовский сам признался о беспокойствах в отношениях с супругой.

Ангелина Суркова с сыном (Фото: Instagram* @lee__soul_)

Однако любовь пары пока всегда побеждала. Ангелина делилась, что свадьба никогда не была ее мечтой, но вот глубокие чувства к мужу и радость от сына Дэвида, которому три уже года, — ее счастье.

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Дмитрия Колдуна удивили цены на картофель в Италии
Певец Колдун объявил, что отдал 370 рублей за 1,5 килограмма картофеля в Италии
14 марта 2025, 22:38

Дмитрий Колдун (Фото: Инстаграм* @koldunmedia)

Дмитрий Колдун поехал в путешествие по Европе. Певца удивили цены в супермаркетах: за полтора килограмма картофеля он отдал 370 рублей. Об этом он рассказал mk.ru.
Дмитрий жил в апартаментах в центре Милана. Артист готовит для семьи пиццу, а еще блюда белорусской кухни, в том числе жареную картошку по рецепту дедушки.

Приобретая продукты в Италии, Колдун удивился разнице в цене с Минском и Москвой. Особенно Дмитрия поразила стоимость обычной картошки. В Италии просили за нее 5-6 раз больше, чем в РФ и Белоруссии.

«Цены на еду в супермаркетах здесь выше, чем в Москве, чем в Минске… Ну что поделаешь: наверняка, здесь просто картошка не произрастает и не производится… Я купил полтора килограмма картошки в упаковке за 370 рублей в пересчёте», — признался Колдун.

Еще он поделился, что стоимость половины хлеба в нарезке достигает 370 рублей, а булочек — 320.

После Милана певец собирается посмотреть Париж. Там он также изучит цены на картофель.

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#артист
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«Улетел с этой калошей из-за денег»: 29-летний бойфренд Елены Перминовой ради нее бросил модель Диану Погорелую
Бывшая девушка Романова Погорелая заявила, что он бросил ее ради Перминовой
14 марта 2025, 21:11

Елена Перминова и Тарас Романов (Фото: Инстаграм* @tarasvromanov)

29-летний манекенщик и новый бойфренд Елены Перминовой Тарас Романов ради нее бросил 24-летнюю модель Диану Погорелую. Он не афишировал отношения с девушкой, хотя пара полтора года жила вместе. Об этом Погорелая рассказала в беседе с Super.
Тарас и Диана знают друг друга четыре года. Девушка убеждена, что манекенщик ее очень любит, а с Перминовой сблизился из-за денег.

«Он меня предал и улетел с [Перминовой] в Тулум в ноябре. Буквально через два дня после того, как лежал у меня в кровати и клялся в любви», — поделилась Диана.

Изначально Тарас отрицал, что улетел с Перминовой в Тулум, а затем заблокировал в соцсетях.

«Он улетел с этой калошей, потому что у нее много денег. Он всегда говорил, что ему нужно сфокусироваться на себе и на своей карьере. В общем, ему нужны деньги, проще говоря», — откровенничала Погорелая.

Диана отметила, что Тарас лайкает ее публикации, но не пишет при новой возлюбленной. Она убеждена, что отношения Романова и Елены не продлится долго, девушка допускает, что Тарас не станет хранить верность модели. Воспитывать детей Елены он «никогда в жизни не будет» — мужчина сосредоточен на карьере.

«Пока ему удобно, он сидит у кормушки, надеется, что [Перминова] как-то поспособствует его карьере из-за того, что влюблена», — добавила Погорелая.

Диана уверяет, что ее «обожает» мама манекенщика, называет дочкой. На Пасху влюбленные все время приезжали к его матери, навещали бабушку в доме престарелых.

Погорелая даже пыталась связаться с Еленой, но та сразу ее заблокировала.

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Юрий Куклачев вновь женился на своей супруге Елене спустя 55 лет совместной жизни
14 марта 2025, 20:07

Юрий Куклачев и Елена Куклачева (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)

Юрий и Елена Куклачевы отпраздновали 55-летие совместной жизни. Основатели самой известной цирковой династии в России захотели в честь этого снова зарегистрировать свой брак.
«Изумрудную свадьбу» народный артист РСФСР и его жена отметили 14 марта в Казани. Повторная регистрация союза стала для них доброй традицией — пять лет назад супруги поженились в Ялте.

В разговоре с aif.ru Юрий признался, что отмечает день бракосочетания по-московски, по-крымски, а теперь еще и по-татарски.

Свою возлюбленную Куклачев повстречал в 1970 году, когда учился в цирковом училище. Тогда Елена Гурина являлась танцовщицей студии Ансамбля народного танца И. А. Моисеева. Через некоторое время они поженились, и жена начала ассистировать Юрию на выступлениях. У супругов есть трое детей и шестеро внуков. Наследники Куклачевых продолжают их дело и работают в Театре кошек.

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Появились кадры с видеорегистратора Александра Буйнова: как на самом деле произошло ДТП
Буйнов показал кадры с видеорегистратора в момент ДТП
14 марта 2025, 18:51

Александр Буйнов (Фото: Instagram*/buinovofficial)

Опубликованы кадры с видеорегистратора Александра Буйнова, где видно, как певец сбил пенсионерку. Видео он предоставил для программы «Прямой эфир».
«Я не снимаю с себя вины: был наезд, но даже не удар, а толчок. На кадрах с моего регистратора женщина присела и оставалась в этом положении, даже не ложилась. Я открыл дверь и подошел к ней. На записи видно, что я вышел и подошел со словами «Ой, мамочка», — рассказал Буйнов.

14 марта, в эфире телеканала «Россия» вышла программа «Прямой эфир», в которой выяснили все детали резонансного ДТП, в которое угодил известный певец Александр Буйнов, сбив на своём «Лексусе» пенсионерку.

Напомним, инцидент произошёл 27 февраля в Подмосковье. Внедорожник Lexus, принадлежащий певцу, сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Смирнову на пешеходном переходе. Женщина была госпитализирована, у неё диагностировали разрыв связок.

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Стало известно, какое наказание ждет Буйнова за ДТП с пострадавшей


*Запрещен в РФ
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