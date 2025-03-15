Алана Мамаева поделилась с Марией Погребняк секретом: как понять, что старение началось?

Мария Погребняк и Алана Мамаева (Фото: Instagram* @mariapoga_)
Алана Мамаева и Мария Погребняк шуточно заспорили о том, когда женщина замечает первые признаки старения. В дружеской беседе 37-летняя Алана поделилась своим мнением, раскрыв 36-летней Марии «секрет старения», а та, в ответ, вспомнила про пластику.
Две звезды, сблизившиеся на реалити «Сокровища императора» в Китае, часто проводят время вместе. Короткий клип их очередного разговора выложила в своем блоге Мария, подписав: «как твоя подруга поняла, что стареет».
Алана спросила Погребняк, знает ли та, как понять, что старение началось. Ответ был отрицательный. Тогда Алана показала, как подтягивает кожу у глаз пальцами.
Мария тут же отшутилась, что ей это не понять — пластика у Тимура Хайдарова за три миллиона рублей решила все проблемы. К тому же, если пользоваться методом Аланы, выйдет, что Мария ощутила себя старой уже в 18 лет.
Мамаева добавила, что сама стала замечать такие жесты у себя недавно, но Погребняк возразила — мол, подруга делала так еще на съемках полтора года назад.
Видео закончилось смехом девушек и легкими взаимными подколами.
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Алана спросила Погребняк, знает ли та, как понять, что старение началось. Ответ был отрицательный. Тогда Алана показала, как подтягивает кожу у глаз пальцами.
«Когда вы подходите к зеркалу и делаете вот так, это значит, что вы начали стареть», — объяснила она.
Мария Погребняк и Алана Мамаева (Фото: кадр видео Instagram* @mariapoga_)
Мария тут же отшутилась, что ей это не понять — пластика у Тимура Хайдарова за три миллиона рублей решила все проблемы. К тому же, если пользоваться методом Аланы, выйдет, что Мария ощутила себя старой уже в 18 лет.
Мамаева добавила, что сама стала замечать такие жесты у себя недавно, но Погребняк возразила — мол, подруга делала так еще на съемках полтора года назад.
Видео закончилось смехом девушек и легкими взаимными подколами.
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Мария Моисеева