Алана Мамаева поделилась с Марией Погребняк секретом: как понять, что старение началось?

29-летний манекенщик и новый бойфренд Елены Перминовой Тарас Романов ради нее бросил 24-летнюю модель Диану Погорелую. Он не афишировал отношения с девушкой, хотя пара полтора года жила вместе. Об этом Погорелая рассказала в беседе с Super.