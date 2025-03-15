«Какой-то бесконечный трип»: Жена Влада Соколовского испугала фанатов словами о чувстве «смерти»

Ангелина Суркова (Фото: Instagram* @lee__soul_)
Жена Влада Соколовского Ангелина Суркова встревожила фанатов словами о душевной боли и намекнула на тяжелый период в жизни. Она призналась в соцсетях, что, возможно, жила в иллюзиях, которые рухнули, столкнувшись с реальностью.
Об откровениях 25-летней Ангелины сообщает «StarHit»: ей сейчас очень трудно, девушка в смешанных чувствах.
Также появились записи о том, что она чувствует себя мертвой и не знает, как пережить этот бесконечный «трип». Чтобы справиться, Суркова обратилась к психотерапевту — первая сессия помогла снять напряжение, и теперь она настроена на серьезную помощь.
Пока невозможно сказать, касается ли стресс ее брака с Соколовским или нет. Некоторые подписчики предположили, что избранник мог как-то разочаровать Суркову.
Не удивительно, что у людей, следящих за парой, родились такие подозрения: ведь Рита Дакота не раз вспомнила об изменах Соколовского, за которым когда-то была замужем. Она даже публиковала архивные фото времен их совместной жизни, чтобы показать, как изменилась и насколько счастлива сейчас в отношениях с Фёдором Белогаем. Соколовский же в ответ высмеял ее за очередное напоминание о прошлом.
К тому же, у Ангелины с Владом также уже бывали ссоры и расставания. Так, например, 12 февраля сообщалось, что Соколовский сам признался о беспокойствах в отношениях с супругой.
Однако любовь пары пока всегда побеждала. Ангелина делилась, что свадьба никогда не была ее мечтой, но вот глубокие чувства к мужу и радость от сына Дэвида, которому три уже года, — ее счастье.
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«Порой мы живем в иллюзиях, а потом встречаемся с реальностью. В такие моменты очень легко уйти в «почему?», «зачем?», «за что?» Но это мой заказ. Я заказала для себя пройти это, прожить и полюбить жизнь еще сильнее», — призналась Суркова.
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Также появились записи о том, что она чувствует себя мертвой и не знает, как пережить этот бесконечный «трип». Чтобы справиться, Суркова обратилась к психотерапевту — первая сессия помогла снять напряжение, и теперь она настроена на серьезную помощь.
«Понимаю, что не справлюсь сама, поэтому иду в крепкую работу. Будет много разных инструментов», — объяснила она.
Ангелина Суркова и Влад Соколовский (Фото: Instagram* @lee__soul_)
Пока невозможно сказать, касается ли стресс ее брака с Соколовским или нет. Некоторые подписчики предположили, что избранник мог как-то разочаровать Суркову.
Не удивительно, что у людей, следящих за парой, родились такие подозрения: ведь Рита Дакота не раз вспомнила об изменах Соколовского, за которым когда-то была замужем. Она даже публиковала архивные фото времен их совместной жизни, чтобы показать, как изменилась и насколько счастлива сейчас в отношениях с Фёдором Белогаем. Соколовский же в ответ высмеял ее за очередное напоминание о прошлом.
К тому же, у Ангелины с Владом также уже бывали ссоры и расставания. Так, например, 12 февраля сообщалось, что Соколовский сам признался о беспокойствах в отношениях с супругой.
Ангелина Суркова с сыном (Фото: Instagram* @lee__soul_)
Однако любовь пары пока всегда побеждала. Ангелина делилась, что свадьба никогда не была ее мечтой, но вот глубокие чувства к мужу и радость от сына Дэвида, которому три уже года, — ее счастье.
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Мария Моисеева