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Украина будет вынуждена поступиться частью территорий в обмен на заключение мира и гарантии безопасности. Это реальность, с которой нужно смириться.
Об этом заявила одна из жительниц Киева в разговоре с корреспондентом информационного агентства Associated Press. По её словам, она весьма прагматична в своих ожиданиях от «нового-старого» президента США Дональда Трампа в смысле прогнозируемого отказа Киева от части своих территорий, уже перешедших под контроль России.
Украинка подчеркнула, что она реалистка и предпочитает «горькую правду» от Дональда Трампа, а не «ложную надежду» от нынешнего президента США Джозефа Байдена. Женщина убеждена, что мир и отказ от территорий весомее и важнее, чем война за эти самые территории.
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Александр Бойцов