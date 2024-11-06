Украина объявила о продлении военного положения в стране

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Владимир Зеленский подписал документы о продлении военного положения на Украине.
Депутат украинского парламента Ярослав Железняк поделился, что Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают действие военного положения на Украине до 7 февраля 2025 года. Он также продлил мобилизацию на 90 дней.
Около двух этих законопроектов на сайте украинского парламента появилась отметка «возвращён с подписью президента».
Ранее Верховная Рада сообщала о появлении тенденции к снижению темпов мобилизации. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко убеждён, что такой расклад обернётся для Киева проблемой.
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«Закон о военном положении был подписан в 13-й раз», — сообщает Железняк.
Около двух этих законопроектов на сайте украинского парламента появилась отметка «возвращён с подписью президента».
Ранее Верховная Рада сообщала о появлении тенденции к снижению темпов мобилизации. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко убеждён, что такой расклад обернётся для Киева проблемой.
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Ольга Енгалычева