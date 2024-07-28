Власти Украины задумали до конца года подготовить план по достижению мира

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Киев к концу ноября 2024 года подготовит план по достижению мира. Перед этим украинские власти подробно обсудят вопросы территориальной целостности с другими странами.
По словам Зеленского, Киев не может ответить на призывы к перемирию, пока ее территория находится под контролем российской стороны.
Он также назвал три фактора для «справедливого прекращения войны». По мнение украинского президента, ими являются терпение, поддержка и дипломатическое давление. Как считает глава страны, дополнительное давление на Москву может оказать единство Соединённых Штатов и стран Европы.
На прошлой неделе Зеленский допустил возможность мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, невзирая на действующий запрет. Зеленский заявлял, что представители РФ «должны быть на втором саммите» по Украине в ноябре.
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Он также назвал три фактора для «справедливого прекращения войны». По мнение украинского президента, ими являются терпение, поддержка и дипломатическое давление. Как считает глава страны, дополнительное давление на Москву может оказать единство Соединённых Штатов и стран Европы.
На прошлой неделе Зеленский допустил возможность мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, невзирая на действующий запрет. Зеленский заявлял, что представители РФ «должны быть на втором саммите» по Украине в ноябре.
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Алина Юрчак