Москвича задержали за съёмку позиций ПВО

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В Москве полицейские задержали 55-летнего мужчину, снимавшего на телефон позицию противовоздушной обороны (ПВО) в одном из районов города. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина прибыл в неназванный столичный район и начал производить видеосъёмку находящейся там системы ПВО. Его тут же задержали и доставили в отделение полиции, где он сейчас проходит допрос.
Правоохранители проводят проверку и пытаются выяснить, для чего или по чьему заданию он вёл съёмку. В настоящее время рассматриваются несколько версий, по одной из них, он мог планировать диверсию.
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Анастасия Чинкова