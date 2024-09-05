Задержанного в Белоруссии гражданина Японии обвинили в агентурной деятельности

Суд наложил арест на все имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, включая загородный дом и подсобные строения. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК России сообщает РИА Новости. Вместе с тем под арестом оказались иномарки и мотоцикл Harley-Davidson, принадлежащие его заму — замначальнику Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову.