Задержанного в Белоруссии гражданина Японии обвинили в агентурной деятельности

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Задержанному в Белоруссии гражданину Японии предъявили обвинение в агентурной деятельности. Об этом сообщает КГБ республики, заявление которого приводит агентство БЕЛТА. Японца обвинили по статье 358-1 УК РБ, указано в сообщении.
«По словам сотрудника КГБ, Наканиси предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 358-1 (агентурная деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в публикации.Ранее сообщалось, что в Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб. Шпион собирал информацию о происходящем в стране, о реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь», о белорусско-украинской границе и военной инфраструктуре, указывалось в материале.
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