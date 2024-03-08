Власти Зимбабве внезапно выдворили сотрудников Госдепа США

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno
Власти Зимбабве внезапно выдворили сотрудников Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
Он рассказал, что в феврале власти Зимбабве задержали и депортировали сотрудников и подрядчиков USAID, которые оценивали ситуацию в области развития и управления в государстве.
Также Миллер добавил, что американские сотрудники подверглись длительным допросам, запугиванию, а также столкнулись с жестоким обращением со стороны представителей власти.
Американская сторона считает данную ситуацию вопиющим и неприемлемым случаем. Вместе с тем Миллер был возмущён заключением под стражу сотрудников USAID, которых транспортировали по ночам.
При этом представитель Госдепа подчеркнул, что власти Зимбабве до этого заявляли о своём желании возобновить сотрудничество с США и провести демократические реформы.
Читайте также:
Госдеп США предупредил Иран жестким ответом за помощь России в спецоперации
Госдеп США: Штаты не намерены отправлять войска на Украину
Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за оскорблений Байденом Путина
Также Миллер добавил, что американские сотрудники подверглись длительным допросам, запугиванию, а также столкнулись с жестоким обращением со стороны представителей власти.
При этом представитель Госдепа подчеркнул, что власти Зимбабве до этого заявляли о своём желании возобновить сотрудничество с США и провести демократические реформы.
Читайте также:
Госдеп США предупредил Иран жестким ответом за помощь России в спецоперации
Госдеп США: Штаты не намерены отправлять войска на Украину
Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за оскорблений Байденом Путина
Анастасия Чинкова