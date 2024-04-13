Вместо «подарка»: Трамп допустил выделение помощи Украине в виде займа

Фото: Сайт Кремля
Экс-президент США Дональд Трамп допустил выделение помощи Киеву в виде займа вместо «подарка». С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Трансляцию вёл Fox News.
«Мы прямо сейчас рассматриваем, мы думаем о том, чтобы сделать это займом вместо просто подарка», — заявил Трамп журналистам.12 апреля британское издание Financial Times сообщило, что Штаты выступили с предложением выделить Украине помощь в виде займа под залог будущей прибыли, полученная от замороженных активов России.
Инициатива включает в себя вывод сегодняшней стоимости будущей прибыли от российских активов с помощью облигаций или кредита. Стоит отметить, что такая мера может принести Украине от 30 до 40 миллиардов евро. Схема США будет рассмотрена министрами финансов «Большой семерки» на следующей неделе в Вашингтоне и на саммите в июне, указано в материале.
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Алина Юрчак