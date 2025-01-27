В Боливии перевернулся пассажирский автобус: 19 погибших, 9 пострадавших

Фото: скриншот перевернутого автобуса из видео аварии Radio Kollasuyo
На юго-востоке Боливии произошла крупная авария: пассажирский автобус компании Panamericana слетел с трассы. Погибло 19 человек, пишет издание El Deber.
Автобус перевернулся в районе Сердас. Девятнадцать людей умерли, но еще 9 пострадали. Оба водителя, находящиеся в автобусе, погибли. Число жертв может возрасти.
В социальных сетях появились фотографии и видео с места трагедии, где видно, как полицейские и местные жители продолжают работы по эвакуации пострадавших и тел погибших.
Автобус следовал из Ла-Паса в приграничный город Вильясон и должен был прибыть к полудню 26 января (местное время). Однако во время движения транспортное средство перевернулось и вылетело за пределы дороги.
Предварительно, причиной аварии могла стать высокая скорость и недостаточная квалификация главного водителя, которому было 24 года.
Среди жертв числятся 14 женщин, трое мужчин, один мальчик и одна девочка. Известно, что автобусы компании Panamericana обычно перевозят до 50 пассажиров.
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В социальных сетях появились фотографии и видео с места трагедии, где видно, как полицейские и местные жители продолжают работы по эвакуации пострадавших и тел погибших.
Автобус следовал из Ла-Паса в приграничный город Вильясон и должен был прибыть к полудню 26 января (местное время). Однако во время движения транспортное средство перевернулось и вылетело за пределы дороги.
Предварительно, причиной аварии могла стать высокая скорость и недостаточная квалификация главного водителя, которому было 24 года.
Среди жертв числятся 14 женщин, трое мужчин, один мальчик и одна девочка. Известно, что автобусы компании Panamericana обычно перевозят до 50 пассажиров.
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Мария Моисеева