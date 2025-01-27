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В Боливии перевернулся пассажирский автобус: 19 погибших, 9 пострадавших

El Deber: автобус компании Panamericana слетел с трассы в Боливии, 19 людей погибли
Фото: скриншот перевернутого автобуса из видео аварии Radio Kollasuyo

Фото: скриншот перевернутого автобуса из видео аварии Radio Kollasuyo

На юго-востоке Боливии произошла крупная авария: пассажирский автобус компании Panamericana слетел с трассы. Погибло 19 человек, пишет издание El Deber.
Автобус перевернулся в районе Сердас. Девятнадцать людей умерли, но еще 9 пострадали. Оба водителя, находящиеся в автобусе, погибли. Число жертв может возрасти.

В социальных сетях появились фотографии и видео с места трагедии, где видно, как полицейские и местные жители продолжают работы по эвакуации пострадавших и тел погибших.



Автобус следовал из Ла-Паса в приграничный город Вильясон и должен был прибыть к полудню 26 января (местное время). Однако во время движения транспортное средство перевернулось и вылетело за пределы дороги.

Предварительно, причиной аварии могла стать высокая скорость и недостаточная квалификация главного водителя, которому было 24 года.

Среди жертв числятся 14 женщин, трое мужчин, один мальчик и одна девочка. Известно, что автобусы компании Panamericana обычно перевозят до 50 пассажиров.

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#аварии
#боливия
МЧС: В Кургане пожарные спасли шестерых из горящего дома, включая двух детей
27 января 2025, 00:38

Фото: скриншот кадра из видео telegram-канала МЧС России

В Кургане сотрудники МЧС спасли шесть человек, включая двух детей, из горящего дома. Возгорание произошло в квартире двухэтажного здания, охватив 20 квадратных метров.
Пострадавшую хозяйку огнеборцы эвакуировали по трехколенной лестнице и передали врачам, остальные пятеро были выведены с помощью самоспасателей.

На месте происшествия работали 12 специалистов и четыре единицы техники. Огонь был оперативно потушен, пострадавшая женщина госпитализирована.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электросети. Сейчас проводится тщательная проверка обстоятельств пожара.

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Смертельное ДТП: на Урале один грузовик влетел в другой на встречке и опрокинул его
На трассе Екатеринбург–Тюмень в смертельном ДТП грузовиков погиб человек
26 января 2025, 23:23

Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Свердловской области

Вечером 26 января на 70 км трассы «Екатеринбург–Тюмень» произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Один из них вылетел на встречку, что привело к столкновению.
По данным Telegram-канала Госавтоинспекции Свердловской области, водитель автомобиля «Шахман», перевозившего щебень, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Хино». Тот был загружен продовольственными товарами.

После удара оба автомобиля оказались на обочине. «Хино» опрокинулся на бок, из-за чего груз выпал на дорогу. Водитель погиб на месте до прибытия медиков. Его личность в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции.

Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Свердловской области

Виновник столкновения за рулем «Шахмана» получил травмы и был доставлен в больницу.

«Госавтоинспекция призывает автомобилистов к выбору безопасного стиля управления транспортом, исключению опасных маневров, связанных с выездом на встречную полосу», — добавили в Telegram-канале.
На месте происшествия работают правоохранители, выясняются причины и обстоятельства аварии.

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МЧС: в Петрозаводске локализовали пожар в тысячу квадратов на складах
26 января 2025, 23:03

Фото: istockphoto/grafoto

Пожар в тысячу квадратных метров локализовали в Петрозаводске Республики Карелия, проинформировали в региональном МЧС и МВД. Предварительно, никто не пострадал, на месте работают представители оперативных служб.
«Сегодня около 17:30 мск в полицию Петрозаводска поступила информация о возгорании складских помещений на улице Повенецкой…» — сказано в сообщении МВД по региону.
Перед этим была информация от очевидцев о поджоге неизвестным сразу трех ресторанов в Краснодаре. Более 100 человек были эвакуированы. Данные о поджогах никто официально не подтверждал. Как писал SHOT, первое возгорание было на Красной, второе на Северной, а третье вновь на Красной улице.

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Доверчивая жена, сбежавшая дочь и сын-преступник: как сейчас живут родственники маньяка Андрея Чикатило
26 января 2025, 16:36

Андрей Чикатило (Фото: скриншот д/ф Чикатило. 1tv.ru)

Советского серийного убийцу, насильника, педофила и каннибала Андрея Чикатило долгие годы боялся весь юг необъятной страны. Убийца по меньшей мере 53 человек оставил после себя двоих детей и внуков.
О том, как сложилась судьба родственников после казни одного из самых кровавых маньяков СССР, читайте в материале «Радио 1».

Жена Фенечка


Феодосия Одначева (Фото: скриншот т/п «Бывает же такое» ntv.ru)

В течение всего времени, что Феодосия Одначева была замужем, она не обращала внимания на незначительные детали, которые могли бы указать на скрытую сторону жизни её супруга. Некрасивая и закомплексованная воспитательница детского сада еще в 1963 году, сразу после свадьбы, поняла что в половой сфере у мужа проблемы, но нашла этому оправдание.

«До свадьбы никаких интимных отношений между нами не было… С первой же брачной ночи я почувствовала у него половую слабость, он не мог совершить половой акт без моей помощи. Тогда я воспринимала это как застенчивость или скромность с его стороны», — оправдывала мужа Фенечка.

В приставания Андрея к ученицам школы-интерната и мальчику в ПТУ супруга просто не верила. Это злые языки распускали слухи и строили козни против её супруга, да и какие домогательства могли быть, если у него не складывалась личная жизнь даже с женой.

Грязь и кровь на одежде Чикатило объяснял необходимостью работы в качестве снабженца, которая вынуждает его постоянно перемещаться. И она верила всему... В 1990 году Андрей был задержан. Женщине горькую правду рассказывали следователи.


«Феодосия уже давно смирилась с тем, что ее супруг извращенец. А вот то, что он так долго скрывал от всех, привело ее в шоковое состояние. Чтобы Феодосия Семеновна поверила, нам пришлось включить ей видеокассету, где Чикатило показывает место захоронения своей последней жертвы. Когда из-под лопаты глянула маленькая синяя кроссовка, Феодосия Семеновна без лишних эмоций произнесла: «Я всё поняла», — рассказывал следователь Амурхан Яндиев.
После того как дело Чикатило получило огласку, жизнь его супруги была разрушена. Феодосию незамедлительно отстранили от должности заведующей в детском саду. Ей пришлось вернуть себе девичью фамилию Одначева и покинуть родной дом, переехав в Харьков. Там она работала продавцом на местном рынке и помогала дочери воспитывать внуков.

Свою жизнь женщина тщательно скрывала. Умерла жена серийного убийцы в 2005 году, успев дать единственное интервью.

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Дочь Людмила


Андрей Чикатило (Фото: скриншот д/ф Чикатило. 1tv.ru)

Девочка родилась в 1965 году и к моменту, когда ее отец был пойман, жила самостоятельной жизнью. Людмила Чикатило ещё в детстве стала стыдиться отца. Она замечала странное поведение родителя в присутствии ее подруг, делилась этим с матерью, но та сочла все фантазией дочери.

Людмила рано родила сына и переехала жить в Харьков. Андрей Чикатило иногда забирал к себе внука, но однажды мальчик поделился с матерью, что дедушка приставал к нему ночью. Люда разругалась с семьей и окончательно разорвала отношения со странными родственниками.

После ареста отца женщина приютила у себя мать и младшего брата. В сети есть информация, что Людмила дважды выходила замуж и родила ещё одного ребёнка. Дочь маньяка никогда не показывалась журналистам и не давала комментариев об отце.

Сын Юрий


Юрий Мирошниченко (Фото: скриншот т/п «Новые русские сенсации» ntv.ru)

Сын маньяка начал нарушать закон ещё до ареста отца, получив условный срок за кражу. После непродолжительной жизни в Харькове Юрий вернулся в Ростов и начал заниматься рэкетом. Когда имя Чикатило стало известно на всю страну, он начал использовать это в своих целях. Он запугивал несговорчивых предпринимателей, рассказывая, что он может повторить подвиги отца уже с их семьей.

Позже биография Юрия пополнится кражей в особо крупном размере, попыткой изнасилования, вымогательством и покушением на убийство. В общей сложности сын маньяка проведет в тюрьме почти 13 лет. После колонии он женился, взяв фамилию жены — Мирошниченко.

«Я сидел за вымогательство, кражу государственного имущества. В общей сложности, провел в заключении 12 лет и восемь месяцев», — признавался сын Чикатило в программе «Говорим и показываем» на НТВ.

Сейчас Юрий проживает на окраине Харькова и считает себя украинским патриотом. Мужчина мечтает уехать в США и продать свою историю одному из местных телеканалов, чтобы заработать денег и начать жизнь с чистого листа.

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Внук Андрей


Своего сына Юрий Мирошниченко назвал в честь педофила и каннибала отца Андреем. На ТВ-шоу Юрий делился, что его сын появился на свет 13 февраля — в этот день был казнён Андрей Чикатило. Когда Юрий празднует день рождения своего первенца, он также вспоминает своего отца. Внук, по словам Юрия, учился в Юридической академии. Мирошниченко утверждал, будто он не скрывает от знакомых тот факт, что его дед — осуждённый за многочисленные убийства маньяк Чикатило.

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«Денег нет, пойду воевать»: уральский альфонс, отсидевший под чужим именем, обманул беременную женщину на 3 миллиона рублей
26 января 2025, 14:48

Фото: iStock/Tero Vesalainen

«История любви» альфонса Антона из уральского города Реж и жительницы Подмосковья Нины закончилась трагически. Всего за несколько дней злоумышленник очаровал женщину, а потом бросил, оставив ее беременной и с кредитом в 3 миллиона рублей.
О подробностях истории — в материале «Радио 1».

Опасное знакомство


34-летняя Нина живет в Люберцах, воспитывает 7-летнего сына и строит успешную карьеру менеджера по продажам. После того как женщина оправилась от развода, она решила попытать свое счастье на сайтах знакомств. В ноябре 2020 года на одном из известных порталов жительница Подмосковья познакомилась с Антоном Соколовым. Выяснилось, что мужчина работает фотографом, а по национальности он чеченец.

«Он показался адекватным человеком, располагал к себе. Мы стали общаться, а через несколько дней он пригласил меня на свидание. Он всегда был одет в дорогую одежду. Про себя он часто шутил: "я фотограф г***, но высокооплачиваемый"», — вспоминает героиня истории.

Фото: iStock/Tonktiti

А через месяц отношений у Антона вдруг начались финансовые трудности. Мужчина признался, что он не только фотограф, но еще и бизнесмен, занимается делами в чеченской диаспоре. Возлюбленный Нины пожаловался, что у него отняли деньги и буквально выкинули из бизнеса.

«Я предложила ему помочь, у меня как раз были небольшие накопления в 500 тысяч рублей. Но этих денег для него было мало», — рассказала женщина.

Спустя время Антон начал говорить, что хочет запустить новый проект — приложение, благодаря которому можно записаться в любой салон красоты. Нина снова согласилась помочь, но не сразу. А избранник все торопил, якобы, деньги нужно переводить в ближайшее время, ведь в Екатеринбурге уже есть человек, который напишет программу. Цена вопроса — всего 3 миллиона рублей.

На Донбасс ради вас


В то же время женщина стала замечать, что с ее здоровьем начались проблемы. Практически ежедневно Нину тошнило, она испытывала слабость и головокружение. Вскоре у нее подтвердилась беременность.

«Антон, когда узнал, сказал мне: "Денег нет, я пойду воевать на Донбасс, чтобы обеспечить ребенка". Я была в шоке. Говорила ему, если ты не вернешься, что мне делать. А он как будто специально подначивал, мол, я смогу найти другого и устроить свою жизнь», — поясняет Нина.

На тот момент Нина твердо решила для себя, что терять возлюбленного не хочет. Женщина взяла кредит в 3 миллиона рублей и отдала их Антону. После этого мужчина пропал. А женщина осталась с долгами и беременностью. Вскоре она обратилась в полицию.

Отсидел под чужим именем и снова взялся за преступления


Нина также решила самостоятельно организовать поиски несостоявшегося жениха. Сначала пришла в квартиру, где якобы жил Соколов. Оказалось, что жилье было съемное. Настоящий хозяин квартиры показал жительнице Подмосковья документы Антона. От увиденного женщина впала в ступор. Выяснилось, что он был дважды судим, а также представился ей под другой фамилией.

Фото: iStock/FOTOKITA

После этого разочаровавшаяся женщина начала искать информацию об Антоне в сети и наткнулась на несколько десятков его страниц на разных сайтах знакомств. Везде под разными именами. Местожительство тоже разное: Казань, Екатеринбург, Челябинск, Москва.

Уточняется, что мошенник четыре года просидел в тюрьме за насилие, разбой и вымогательство денег. Причем наказание он отбывал под именем своего одноклассника. Чтобы правоохранители не узнали о его прежней судимости, преступник соврал, что потерял паспорт и назвал данные своего друга детства с безупречной биографией Дениса Столярова. Силовики и судья поверили. А паспортный стол даже выдал рецидивисту новые документы. Обман вскрылся, когда настоящий Денис Столяров захотел прописаться и ему отказали. Тогда история закончилась не в пользу Соколова – Ястребова, судимость он все-таки получил на свое имя.

Угрожает слить эротичское видео


Позже женщина выяснила еще несколько интересных фактов из биографии Антона. Например, мужчина был женат на девушке из Екатеринбурга, а также у него есть дочь.

Да и Нина была у Антона не одна. Мужчина параллельно жил с девушкой Викой из Челябинска. Только вот представился он ей, как Платон, который работает в прокуратуре. Об этом Нине рассказали родители той самой девушки.

«Потом он объявился и написал, чтобы я перестала писать всем, кому не следует, перестала его искать. Сначала угрожал, что сольет в интернет какое-то интимное видео. Но у нас такого не было. Если только он его в тайне снимал. Потом сказал, что тоже написал на меня заявление в полицию. Обвиняет, что это я деньги взяла, чтобы потом не отдавать банку. Запугивает», — добавила женщина.

Нина надеется, что ей удастся вернуть свои деньги и ​забыть эту историю.

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#отношения
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В Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов
В Краснодаре задержали 19-летнего поджигателя трех ресторанов на западе города
26 января 2025, 10:01

Фото: iStock/Rawf8

В Краснодаре задержали молодого человека, устроившего поджог трех ресторанов. Об этом говорится в Telegram-канале краевого главка МВД.
Работники заведения «Бумбараш» — третьего по счету, куда нагрянул злоумышленник, — задержали поджигателя и передали его правоохранителям. Уточняется, что преступником оказался 19-летний житель Динского района.

По его словам, совершить поджоги его заставили мошенники, которые взломали его аккаунт и угрожали использовать его персональные данные для совершения преступлений. Расследование ​данного инцидента продолжается.

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#мошенники
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#пожар
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В Техасе новорожденного ребенка с пуповиной выбросили на тротуар в мороз
26 января 2025, 07:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Новорожденного ребенка выбросили на тротуар в Техасе. На тот момент на улице был мороз и сильный ветер, пишет Daily Mail.
Малыша обнаружили глубокой ночью недалеко от пожарной станции Сан-Антонио. Уточняется, что младенец был завернут в полотенце и слабо дышал. Неравнодушный американец принес ребенка к медикам, которые обнаружили под покрывалом еще неразрезанную пуповину.

В настоящее время правоохранители разыскивают мать ребенка. Они подозревают в совершении преступления двух женщин — одной из них 27, а другой 28 лет. Расследование инцидента продолжается.

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#младенец
#мать
#сотрудники
#расследование
#сша
#преступление
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В аэропортах Казани и Ижевска ввели режим «ковёр» с ограничениями на полеты
26 января 2025, 07:06

Фото: iStock/Sitikka

Утром 26 января в аэропортах Ижевска и Казани введен режим «ковёр», предполагающий временные ограничения на взлет и посадку самолетов.
Согласно предварительной информации от Telegram-канала SHOT, причиной стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), замеченные в небе.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, все службы аэропортов, экипажи воздушных судов и авиадиспетчеры действуют согласно строгим протоколам, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Обновления по ситуации появятся в ближайшее время.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Ленинградской области спасатели помогли троим подросткам выбраться из Саблинских пещер после того, как они пропали во время своего «путешествия» (несанкционированной экскурсии).

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Два 14-летних мальчика пойдут под суд за похищение и изнасилование своей ровесницы
В Британии два 14-летних подростка запугали, похитили и изнасиловали ровесницу
26 января 2025, 05:18

Фото: iStock/Giuda90

Два 14-летних подростка жестоко изнасиловали девочку-ровесницу в парке Фордингбриджа, графстве Хэмпшир. Нападение с последующим надругательством над жертвой произошло в Великобритании вечером 17 января, пишет Daily Mail.
Имена виновников не разглашаются прессе по юридическим причинам. Недавно оба мальчишки предстали перед молодежным судом Саутгемптона, однако их приговор еще не известен.

Первый из мальчиков-насильников обвиняется не только в насилии девочки, но также в предъявлении своей жертве угроз убийства. Вдоволь напугав девочку, 14-летний преступник похитил ее с целью сексуального насилия, при этом известно, что при себе он носил нож. Второй малолетний нападающий получил похожие обвинения, хотя на нем холодного оружия не нашли.

Также в процессе расследования выяснилось, что у виновников мог быть сообщник — 13-летний мальчик из Ромси. Пока его пособничество не подтверждено, он был освобожден под залог.

Считается, что сексуальное насилие и домогательства произошли в хорошо подобранном месте в уличном парке.

Пострадавшая девочка, пережившая ужасную травму, получает необходимую поддержку и психологическую помощь от специалистов.

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