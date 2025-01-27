МЧС: В Кургане пожарные спасли шестерых из горящего дома, включая двух детей

Фото: скриншот кадра из видео telegram-канала МЧС России
В Кургане сотрудники МЧС спасли шесть человек, включая двух детей, из горящего дома. Возгорание произошло в квартире двухэтажного здания, охватив 20 квадратных метров.
Пострадавшую хозяйку огнеборцы эвакуировали по трехколенной лестнице и передали врачам, остальные пятеро были выведены с помощью самоспасателей.
На месте происшествия работали 12 специалистов и четыре единицы техники. Огонь был оперативно потушен, пострадавшая женщина госпитализирована.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электросети. Сейчас проводится тщательная проверка обстоятельств пожара.
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На месте происшествия работали 12 специалистов и четыре единицы техники. Огонь был оперативно потушен, пострадавшая женщина госпитализирована.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электросети. Сейчас проводится тщательная проверка обстоятельств пожара.
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Мария Моисеева