«Денег нет, пойду воевать»: уральский альфонс, отсидевший под чужим именем, обманул беременную женщину на 3 миллиона рублей

Фото: iStock/Tero Vesalainen
«История любви» альфонса Антона из уральского города Реж и жительницы Подмосковья Нины закончилась трагически. Всего за несколько дней злоумышленник очаровал женщину, а потом бросил, оставив ее беременной и с кредитом в 3 миллиона рублей.
О подробностях истории — в материале «Радио 1».
34-летняя Нина живет в Люберцах, воспитывает 7-летнего сына и строит успешную карьеру менеджера по продажам. После того как женщина оправилась от развода, она решила попытать свое счастье на сайтах знакомств. В ноябре 2020 года на одном из известных порталов жительница Подмосковья познакомилась с Антоном Соколовым. Выяснилось, что мужчина работает фотографом, а по национальности он чеченец.
А через месяц отношений у Антона вдруг начались финансовые трудности. Мужчина признался, что он не только фотограф, но еще и бизнесмен, занимается делами в чеченской диаспоре. Возлюбленный Нины пожаловался, что у него отняли деньги и буквально выкинули из бизнеса.
Спустя время Антон начал говорить, что хочет запустить новый проект — приложение, благодаря которому можно записаться в любой салон красоты. Нина снова согласилась помочь, но не сразу. А избранник все торопил, якобы, деньги нужно переводить в ближайшее время, ведь в Екатеринбурге уже есть человек, который напишет программу. Цена вопроса — всего 3 миллиона рублей.
В то же время женщина стала замечать, что с ее здоровьем начались проблемы. Практически ежедневно Нину тошнило, она испытывала слабость и головокружение. Вскоре у нее подтвердилась беременность.
На тот момент Нина твердо решила для себя, что терять возлюбленного не хочет. Женщина взяла кредит в 3 миллиона рублей и отдала их Антону. После этого мужчина пропал. А женщина осталась с долгами и беременностью. Вскоре она обратилась в полицию.
Нина также решила самостоятельно организовать поиски несостоявшегося жениха. Сначала пришла в квартиру, где якобы жил Соколов. Оказалось, что жилье было съемное. Настоящий хозяин квартиры показал жительнице Подмосковья документы Антона. От увиденного женщина впала в ступор. Выяснилось, что он был дважды судим, а также представился ей под другой фамилией.
После этого разочаровавшаяся женщина начала искать информацию об Антоне в сети и наткнулась на несколько десятков его страниц на разных сайтах знакомств. Везде под разными именами. Местожительство тоже разное: Казань, Екатеринбург, Челябинск, Москва.
Уточняется, что мошенник четыре года просидел в тюрьме за насилие, разбой и вымогательство денег. Причем наказание он отбывал под именем своего одноклассника. Чтобы правоохранители не узнали о его прежней судимости, преступник соврал, что потерял паспорт и назвал данные своего друга детства с безупречной биографией Дениса Столярова. Силовики и судья поверили. А паспортный стол даже выдал рецидивисту новые документы. Обман вскрылся, когда настоящий Денис Столяров захотел прописаться и ему отказали. Тогда история закончилась не в пользу Соколова – Ястребова, судимость он все-таки получил на свое имя.
Позже женщина выяснила еще несколько интересных фактов из биографии Антона. Например, мужчина был женат на девушке из Екатеринбурга, а также у него есть дочь.
Да и Нина была у Антона не одна. Мужчина параллельно жил с девушкой Викой из Челябинска. Только вот представился он ей, как Платон, который работает в прокуратуре. Об этом Нине рассказали родители той самой девушки.
Нина надеется, что ей удастся вернуть свои деньги и забыть эту историю.
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Опасное знакомство
34-летняя Нина живет в Люберцах, воспитывает 7-летнего сына и строит успешную карьеру менеджера по продажам. После того как женщина оправилась от развода, она решила попытать свое счастье на сайтах знакомств. В ноябре 2020 года на одном из известных порталов жительница Подмосковья познакомилась с Антоном Соколовым. Выяснилось, что мужчина работает фотографом, а по национальности он чеченец.
«Он показался адекватным человеком, располагал к себе. Мы стали общаться, а через несколько дней он пригласил меня на свидание. Он всегда был одет в дорогую одежду. Про себя он часто шутил: "я фотограф г***, но высокооплачиваемый"», — вспоминает героиня истории.
Фото: iStock/Tonktiti
А через месяц отношений у Антона вдруг начались финансовые трудности. Мужчина признался, что он не только фотограф, но еще и бизнесмен, занимается делами в чеченской диаспоре. Возлюбленный Нины пожаловался, что у него отняли деньги и буквально выкинули из бизнеса.
«Я предложила ему помочь, у меня как раз были небольшие накопления в 500 тысяч рублей. Но этих денег для него было мало», — рассказала женщина.
Спустя время Антон начал говорить, что хочет запустить новый проект — приложение, благодаря которому можно записаться в любой салон красоты. Нина снова согласилась помочь, но не сразу. А избранник все торопил, якобы, деньги нужно переводить в ближайшее время, ведь в Екатеринбурге уже есть человек, который напишет программу. Цена вопроса — всего 3 миллиона рублей.
На Донбасс ради вас
В то же время женщина стала замечать, что с ее здоровьем начались проблемы. Практически ежедневно Нину тошнило, она испытывала слабость и головокружение. Вскоре у нее подтвердилась беременность.
«Антон, когда узнал, сказал мне: "Денег нет, я пойду воевать на Донбасс, чтобы обеспечить ребенка". Я была в шоке. Говорила ему, если ты не вернешься, что мне делать. А он как будто специально подначивал, мол, я смогу найти другого и устроить свою жизнь», — поясняет Нина.
На тот момент Нина твердо решила для себя, что терять возлюбленного не хочет. Женщина взяла кредит в 3 миллиона рублей и отдала их Антону. После этого мужчина пропал. А женщина осталась с долгами и беременностью. Вскоре она обратилась в полицию.
Отсидел под чужим именем и снова взялся за преступления
Нина также решила самостоятельно организовать поиски несостоявшегося жениха. Сначала пришла в квартиру, где якобы жил Соколов. Оказалось, что жилье было съемное. Настоящий хозяин квартиры показал жительнице Подмосковья документы Антона. От увиденного женщина впала в ступор. Выяснилось, что он был дважды судим, а также представился ей под другой фамилией.
Фото: iStock/FOTOKITA
После этого разочаровавшаяся женщина начала искать информацию об Антоне в сети и наткнулась на несколько десятков его страниц на разных сайтах знакомств. Везде под разными именами. Местожительство тоже разное: Казань, Екатеринбург, Челябинск, Москва.
Уточняется, что мошенник четыре года просидел в тюрьме за насилие, разбой и вымогательство денег. Причем наказание он отбывал под именем своего одноклассника. Чтобы правоохранители не узнали о его прежней судимости, преступник соврал, что потерял паспорт и назвал данные своего друга детства с безупречной биографией Дениса Столярова. Силовики и судья поверили. А паспортный стол даже выдал рецидивисту новые документы. Обман вскрылся, когда настоящий Денис Столяров захотел прописаться и ему отказали. Тогда история закончилась не в пользу Соколова – Ястребова, судимость он все-таки получил на свое имя.
Угрожает слить эротичское видео
Позже женщина выяснила еще несколько интересных фактов из биографии Антона. Например, мужчина был женат на девушке из Екатеринбурга, а также у него есть дочь.
Да и Нина была у Антона не одна. Мужчина параллельно жил с девушкой Викой из Челябинска. Только вот представился он ей, как Платон, который работает в прокуратуре. Об этом Нине рассказали родители той самой девушки.
«Потом он объявился и написал, чтобы я перестала писать всем, кому не следует, перестала его искать. Сначала угрожал, что сольет в интернет какое-то интимное видео. Но у нас такого не было. Если только он его в тайне снимал. Потом сказал, что тоже написал на меня заявление в полицию. Обвиняет, что это я деньги взяла, чтобы потом не отдавать банку. Запугивает», — добавила женщина.
Нина надеется, что ей удастся вернуть свои деньги и забыть эту историю.
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