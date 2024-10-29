ВМС США спустя 142 года извинились за уничтожение деревни на Аляске

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Военно-морские силы (ВМС) США спустя 142 года принесли извинения за то, что сожгли деревню Ангун на юго-востоке Аляски. Об этом пишет агентство Associated Press.
Отмечается, что трагедия в деревне с населением порядка 420 человек произошла 26 октября 1882 года.
В годовщину случившегося контр-адмирал Марк Сукато, который командует северо-западным регионом ВМС США, принёс извинения. Он отметил, что флот признает те боль и страдания, которые были причинены народу тлинкитов, а также признаёт неправомерными действия, которые привели к гибели мирных граждан, потере ресурсов и культуры.
Издание пишет, что эта атака стала одной из целой серии конфликтов, которые возникали между американскими военными и коренными жителями Аляски, после покупки США этой территории у России.
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В годовщину случившегося контр-адмирал Марк Сукато, который командует северо-западным регионом ВМС США, принёс извинения. Он отметил, что флот признает те боль и страдания, которые были причинены народу тлинкитов, а также признаёт неправомерными действия, которые привели к гибели мирных граждан, потере ресурсов и культуры.
Издание пишет, что эта атака стала одной из целой серии конфликтов, которые возникали между американскими военными и коренными жителями Аляски, после покупки США этой территории у России.
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Анастасия Чинкова