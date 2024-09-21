На Западе сообщили о переброске США дополнительных сил на Аляску

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США перебрасывают дополнительные силы на Аляску из-за «увеличивающейся активности» РФ и Китая в регионе. Об этом пишет издание Politico.
Уточняется, что на Аляску был направлен эсминец Sterett и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности. Также Вооруженные силы США привели в состояние повышенной боевой готовности эскадрилью истребителей.
Согласно мнению сенатора-республиканца от штата Аляска Дэна Салливана, Россия и Китай стали чаще проводить свои маневры в данном регионе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет эскалации конфликта с Западом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно мнению сенатора-республиканца от штата Аляска Дэна Салливана, Россия и Китай стали чаще проводить свои маневры в данном регионе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет эскалации конфликта с Западом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова