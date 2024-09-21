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На Западе сообщили о переброске США дополнительных сил на Аляску

Politico: США перебрасывают дополнительные силы на Аляску из-за России и Китая
21 сентября 2024, 08:40
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

США перебрасывают дополнительные силы на Аляску из-за «увеличивающейся активности» РФ и Китая в регионе. Об этом пишет издание Politico.
Уточняется, что на Аляску был направлен эсминец Sterett и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности. Также Вооруженные силы США привели в состояние повышенной боевой готовности эскадрилью истребителей.

Согласно мнению сенатора-республиканца от штата Аляска Дэна Салливана, Россия и Китай стали чаще проводить свои маневры в данном регионе.



Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет эскалации конфликта с Западом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#китай
Глава МИД Польши отказался от своих слов о передаче Крыма во власть ООН
21 сентября 2024, 08:09

Фото: iStock/delray77

Согласно информации, опубликованной в Wiadomosci, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не подтвердил свои недавние высказывания о будущем Крыма.
Напомним, ранее он заявил, что полуостров следует передать под управление Организации Объединенных Наций, что вызвало резкую критику со стороны российских властей.

Как уточняет Wiadomosci, Сикорский пояснил, что его комментарии касательно Крыма были лишь «гипотетической дискуссией среди экспертов в неформальной обстановке».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство его жителей высказались за воссоединение с РФ. Однако Украина не признает результаты голосования и продолжает считать Крым своей территорией. Российские власти неоднократно подчеркивали, что жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, действуя в полном соответствии с международным правом, и вопрос о статусе Крыма считается окончательно решенным.

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В Китае призвали НАТО отправиться в отставку вместе с уходящим генсеком
GT: НАТО должна уйти в отставку вместе с уходящим генсеком
21 сентября 2024, 08:07

Фото: iStock/Xavier Lejeune

За 75 лет своего существования НАТО не поспособствовала созданию более мирного и безопасного порядка, однако при этом являлась корнем возникновения дилемм безопасности. Об этом пишет китайское издание Global Times.
Согласно информации издания, Североатлантический альянс должен «уйти в отставку» вместе с покидающим пост генсеком Йенсом Столтенбергом. В ближайшее время срок его полномочий завершается.

Уточняется, что 1 октября текущего года в штаб-квартире блока состоится официальная передача дел новому генсеку, которым станет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. 75-летняя история НАТО доказала, что данный союз не сделал Европу или мир более безопасными, добавили в издании.

Примечательно, что накануне Столтенберг сообщил, что снятие запрета на удары Украины вглубь РФ не является пересечением красной линии, которая приведет к эскалации конфликта.

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В ЕС затронули вопрос создания европейской армии в дополнение к НАТО
Член ЕП Никель затронула вопрос создани армии ЕС в дополнение к НАТО
21 сентября 2024, 05:51

Фото: Минобороны РФ

Депутат Европарламента от Польши Мирослава Никель обратилась к Европейской комиссии (ЕК) с вопросом о планах создания сил обороны Европейского союза (ЕС) в дополнение к НАТО, сообщает «Лента.ру»,
По словам евродепутата, конфликт на Украине заставил страны-члены ЕС «задуматься об обороне и пересмотреть существующие планы». В то время как Россия и Китай значительно увеличили свои оборонные бюджеты, «государства-члены ЕС увеличили расходы на оборону всего на 20 процентов, а некоторые из них не смогли достичь своей цели в качестве союзников по НАТО – инвестировать в оборону два процента ВВП».

В связи с этим она ставит под сомнение планы Комиссии по повышению обороноспособности стран Еврозоны, в частности, путем «создания европейских сил в дополнение к НАТО».

В апреле глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Борель заявил, что в ближайшем будущем у ЕС не будет общей армии. По его словам, государства-члены ЕС не хотят передавать свои полномочия в оборонном секторе институтам ЕС.

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#ес
#еврокомиссия
#европа
#жозеп боррель
#армия
#нато
#оборона
#россия
#китай
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Комиссия по ценным бумагам США направила запрос в суд из-за Маска
CNN: комиссия по ценным бумагам просит суд пригрозить Маску санкциями за неявку
21 сентября 2024, 05:03

Фото: iStock/Zolnierek

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добивается судебных санкций в отношении бизнесмена Илона Маска за то, что он не присутствовал на встрече по вопросу приобретения социальной сети X, передает телеканал CNN.
Отмечается, что бизнесмен был приглашен для дачи показаний в суд 10 сентября. За несколько часов до слушаний адвокат Маска предупредил SEC, что доверитель будет отсутствовать, поскольку должен присутствовать на запуске SpaceX. Комиссия утверждает, что об этом было известно за несколько дней до заседания и что, следовательно, об отсутствии Маска можно было объявить заранее.

Комиссия попросила суд наложить на Маска «серьезное обязательство», которое заставит предпринимателя посетить новую встречу.

Ранее Маск заявлял, что наступающий 2024 год будет хуже, чем предыдущие. Так Маск ответил на вопрос пользователя X о том, каким будет год после «четырех лет безумия».

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#илон маск
#социальные сети
#сша
#суд
#санкции
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В ДНР погибли два украинских спортсмена
«РВ»: в ДНР погибли два украинских чемпиона по тяжелой атлетике и панкреотине
21 сентября 2024, 04:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Два украинских спортсмена погибли в ходе боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР). Ими стали чемпионка Европы по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
В апреле 2024 года 47-летний Пашкевич стала победителем чемпионата Украины по тяжелой атлетике. Пашкевич выиграл чемпионат Украины по тяжелой атлетике.
Также в ДНР был ликвидирован Ярослав Стрелец, который был двукратным чемпионом мира по панкратиону.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего белорусского гребца Павла Шурмея.

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#сво
#всу
#украина
#днр
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Байден планирует встречу с лидерами Австралии и Японии
21 сентября 2024, 03:29

kremlin

Президент США Джо Байден встретится в штате Делавэр с лидерами Австралии, Индии и Японии в формате QUAD (четырехстороннийдиалогпо безопасности), передает РИА Новости.
Двусторонняя встреча с лидерами пройдет в закрытом для журналистов формате. Ассоциация корреспондентов Белого дома назвала такой подход «неприемлемым».

Ранее Белый дом сообщил, что на переговорах будет обсуждаться сотрудничество между Россией и Северной Кореей и меры противодействия ему. Администрация считает, что обмен мнениями между Москвой и Пхеньяном опасен для Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что войска QUAD и AUCUS (Австралия, Великобритания и США) были созданы для установления полного контроля над Евразийским континентом.

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#джозеф байден
#австралия
#япония
#россия
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Небензя раскритиковал политические шаги США и их союзников
Небензя: политические шаги США и их союзников привели мир к угрозе терактов
21 сентября 2024, 03:02

Фото: МИД России

Действия США и их союзников донесли до мира угрозу террористической атаки, которая может быть осуществлена с помощью бытовой техники. Об этом заявил посол России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном взрыву пейджеров в Ливане, сообщает РИА Новости.
«Именно их действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», – отметил он.

Небеня также отметил, что события в Сирии и Ливане привели к тому, что напряженность на Ближнем Востоке перешла в «новое высокотехнологичное измерение». Постоянный представитель подчеркнул, что это крайне опасная ситуация.

20 сентября израильские войска атаковали столицу Ливана Бейрут. Три сильных взрыва прогремели в южном пригороде Дахия. Израиль нанес удары вблизи ключевых объектов ливанской группировки «Хезболла».

Позже стало известно, что Ливан выпустил по Израилю более 150 ракет. Некоторые из них были перехвачены над северным израильским городом Цфат. В густонаселенных районах населенного пункта Галилея была объявлена воздушная тревога.

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#оон
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#россия
#израиль
#ливан
#сирия
#сша
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На Украине заявили о требовании силовиков к операторам связи
Волынец: украинские силовики требуют от операторов связи выдачи данных граждан
21 сентября 2024, 02:50

Фото: istockphoto /gorodenkoff

Украинские правоохранительные органы обратились к компаниям мобильной связи с просьбой предоставить персональные данные некоторых граждан, это никак не афишируется. Об этом заявил депутат Верховной Рады Михаил Волынец в эфире YouTube-канала «Новости Live».
«Я знаю о том, что, к сожалению, целые силовые структуры пользуются тем, что операторы мобильной связи, которые сегодня работают на Украине, целые структуры могут этим злоупотреблять и требовать от них предоставлять информацию на определенных лиц», – заявил Волынец.

Парламентарий также отметил, что прослушиваются «абсолютно все».

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Рахманин заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) не верит в возвращение военнослужащих из-за рубежа. По его словам, украинцы, покинувшие страну, вряд ли вернутся, поскольку те, кто хочет служить, уже прибыли.

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#верховная рада
#украина
#депутат
#оператор
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Тысячи жителей Ингушетии встретили самолет с телами погибших в офисе Wildberries
21 сентября 2024, 02:22

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Тысячи местных жителей собрались в аэропорту города Магас в Ингушетии, чтобы получить тела охранников, убитых в ходе перестрелки в головном офисе компании Wildberries в Москве. Об этом информирует Telegram-канал «Новости Ингушетии».
Машины скорой помощи и сопровождения покинули аэропорт и направились в Долаково и Кантышево. На кадрах видно, как тысячи жителей республики выстроились вдоль дороги в знак поддержки и скорби.

Ранее компания объявила, что Wildberries окажет поддержку семьям и родственникам двух охранников, погибших в результате вооруженного нападения.

В среду, 18 сентября, возле офиса компании Wildberries в Романовом переулке произошла перестрелка. По словам очевидца, в это время Владислав Бакальчук пытался войти в здание вместе с неизвестными «бородачами», но им помешали охранники. Жертвами нападения стали два сотрудника офиса. Еще семь человек получили ранения.

Сам Бакальчук заявил, что приехал в офис на заранее запланированную встречу и что стрельба была актом агрессии против него.

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#wildberries
#ингушетия
#самолет
#аэропорт
#стрельба
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