Во Франции генералы просят раскрыть информацию о военных страны на Украине

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Сотни бывших военных и 26 генералов направили письмо спикерам парламента Франции, в котором просят раскрыть информацию о нахождении солдат страны на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил в эфире радио Sud Radio глава ассоциации Place d'Armes, бывший капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак, авторы письма требуют обеспечить парламентское голосование по вопросу дальнейшего нахождения французских военных в зоне боевых действий.
Данный запрос поддержали более двух тысяч солдат и 26 генералов.
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«Наша ассоциация не является автором данного текста, его подготовила группа военных, среди которых 26 генералов. Place d’Armes лишь валидировала и поддержала их призыв, разместив его на своем сайте, где есть возможность поставить под ним подпись», — объяснил Фабре-Бернадак.
Данный запрос поддержали более двух тысяч солдат и 26 генералов.
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Иван Мусатов