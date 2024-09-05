Во Франции назначили нового премьер-министра

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Новым премьер-министром Франции стал экс-еврокомиссар Мишель Барнье. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на Елисейский дворец.
Отмечается, что Барнье в составе нового правительства сможет создать условия для поддержания наибольшей стабильности во Франции, а также собрать вокруг себя наибольшее число представителей различных партий.
В четверг также состоится передача полномочий от уходящего премьер-министра Габриэля Атталя и обращение нового главы правительства гражданам.
Напомним, что 73-летний Барнье является политиком от партии «Республиканцы». Ранее он занимал различные министерские должности, включая пост министра иностранных дел в правительстве Жан-Пьера Раффарена в 2004-2005 годах, а также главы министерства сельского хозяйства и рыболовства в кабинете министром Франсуа Фийона в 2007-2009 годах.
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В четверг также состоится передача полномочий от уходящего премьер-министра Габриэля Атталя и обращение нового главы правительства гражданам.
Напомним, что 73-летний Барнье является политиком от партии «Республиканцы». Ранее он занимал различные министерские должности, включая пост министра иностранных дел в правительстве Жан-Пьера Раффарена в 2004-2005 годах, а также главы министерства сельского хозяйства и рыболовства в кабинете министром Франсуа Фийона в 2007-2009 годах.
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Анастасия Чинкова