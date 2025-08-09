Во Франции начали расследование после угрозы убийства в адрес Макрона

09 августа 2025, 11:01

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Во Франции правоохранители начали расследование в связи с угрозами убийства в адрес президента Эммануэля Макрона. Дело возбудили по поручению главы МВД страны Брюно Ретайо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.