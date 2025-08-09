Во Франции начали расследование после угрозы убийства в адрес Макрона
Во Франции правоохранители начали расследование в связи с угрозами убийства в адрес президента Эммануэля Макрона. Дело возбудили по поручению главы МВД страны Брюно Ретайо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
Поводом стало видеообращение франкоговорящего раввина Давида Даниэля Коэна, который, предположительно, проживает в Израиле. На записи он раскритиковал решение французского лидера о признании Государства Палестина и заявил, что ему «следует подготовить себе гроб».
Напомним, 24 июля Макрон заявил, что Франция планирует официально признать независимое палестинское государство на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он также отметил, что на данный момент важно завершение войны в Газе и обеспечение поддержки мирного населения.
