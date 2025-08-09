Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску для переговоров с Трампом

09 августа 2025, 03:24

Помощник президента РФ Ушаков подтвердил дату переговоров с США по Украине

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Путин совершит беспрецедентный визит на Аляску 15 августа 2025 года для встречи с президентом США Дональдом Трампом, став первым российским лидером (включая царей, генсеков и президентов), посетившим этот штат.





За всю историю российско-американских отношений Аляску не посещал ни один руководитель России. В советскую эпоху в США приезжали Никита Хрущёв, Алексей Косыгин и Леонид Брежнев. Михаил Горбачёв бывал в Штатах трижды, Борис Ельцин — пять раз. Дмитрий Медведев в качестве президента РФ посещал Гавайи, Нью-Йорк и Питтсбург, но не Аляску.



Путин ранее бывал в Нью-Йорке, Техасе, Мэриленде, Джорджии и Мэне. Последний его визит в США состоялся 10 лет назад — в сентябре 2015 года на заседание Генассамблеи ООН.



Выбор Аляски обусловлен географической близостью и историческими связями. Как отметил помощник Путина Юрий Ушаков:





«Россия и США — близкие соседи».