Последняя страна в Карибском бассейне прекратила подчинение британской короне
Гренада отказалась от присяги королю Великобритании Карлу III
Гренада официально отказалась от присяги на верность королю Великобритании Карлу III, став последним государством Карибского бассейна, прекратившим формальное подчинение британской короне. Решение принято на фоне подготовки к республиканскому референдуму в 2026 году, подтверждает Daily Mail.
Парламент Гренады единогласно утвердил конституционную поправку, отменяющую присягу монарху как главе государства.
«Гренада отказалась от присяги на верность королю Карлу III на фоне того, как страны Содружества продолжают рассматривать вопрос лишения британского монарха статуса своего суверена», — следует из текста материала.
Страна сохранит членство в Содружестве наций. Решение принято через неделю после того, как Карл III лично санкционировал товарищеский матч между сборными Гренады и России — последний официальный акт монарха как главы гренадского государства.