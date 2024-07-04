Во Франции назвали число вступивших в ВСУ заключенных

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Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже пополнились 5,5 тысячами заключенных, передает французское издание Le Monde.
Отмечается, что осужденные, вступающие в ряды украинской армии, имеют те же права, что и рядовые военнослужащие, за исключением отпуска. Это связано с возможным риском побега заключенных.
Отбывавший наказание за кражу металла Андрей Липский рассказал изданию, что после прохождения тренировочного лагеря он присоединился к подразделению, состоящему из других заключенных.
Ранее командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШбр) ВСУ Дмитрий Кухарчук поделился ожиданиями офицерского состава пополнения из числа осужденных. По его словам, ВСУ ожидают заключенных из-за критической кадровой нехватки.
Кроме того, замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что около трех тысяч заключенных пополнили ряды украинской армии. По оценкам чиновника, всего в ряды ВСУ могут вступить до пяти тысяч осужденных.
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Отбывавший наказание за кражу металла Андрей Липский рассказал изданию, что после прохождения тренировочного лагеря он присоединился к подразделению, состоящему из других заключенных.
Ранее командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШбр) ВСУ Дмитрий Кухарчук поделился ожиданиями офицерского состава пополнения из числа осужденных. По его словам, ВСУ ожидают заключенных из-за критической кадровой нехватки.
Кроме того, замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что около трех тысяч заключенных пополнили ряды украинской армии. По оценкам чиновника, всего в ряды ВСУ могут вступить до пяти тысяч осужденных.
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Александр Климов