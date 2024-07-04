ВСУ атаковали Донецк американскими ракетами HIMARS

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Утром 3 июля ВСУ нанесли удар по Первому республиканскому супермаркету в Донецке с помощью снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Телеграм-канале.
По его заявлениям, благодаря расчету ПВО удалось избежать большего ущерба, поскольку удалось сбить три из четырех ракет. Однако в Киевском районе города загорелся ТЦ, здание было полностью уничтожено. В общей сложности разные степени повреждений причинены 12 жилым домам и пяти объектам гражданской инфраструктуры, в числе которых Центр полевой медицинской помощи.
На данный момент жертв удалось избежать, но двое мужчин было ранено в результате обстрела ствольной артиллерией, пишет Пушилин.
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