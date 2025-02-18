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Решение по выборам на Украине и трехступенчатый мирный план: как прошли и чем завершились переговоры США и России в Эр-Рияде

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) во время встречи в аэропорту Эр-Рияд (Фото: РИА Новости)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) во время встречи в аэропорту Эр-Рияд (Фото: РИА Новости)

Делегации России и США 18 февраля встретились в Саудовской Аравии для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Это первые значительные переговоры между Москвой и Вашингтоном за последние годы. Какие еще вопросы были подняты в ходе диалога расскажет «Радио 1».

Участники переговоров в Эр-Рияде


Саудовскую Аравию на переговорах представляли министр иностранных дел Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. Россию представляли министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.

Встреча проходила в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.


Как встретили делегации России и США


У входа в дворец установлены флаги России, США и Саудовской Аравии, а также проложена лиловая ковровая дорожка.

Представителей российских и американских СМИ одновременно привели к месту встречи, однако журналисты из России и США ожидали в разных частях здания. Традиционного рукопожатия членов делегаций при присутствии прессы не произошло; журналисты вошли в зал, когда переговорщики уже заняли свои места за столом.

Во главе стола расположились министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед аль-Айбан.

Журналисты отметили, что представители делегаций РФ и США выбрали галстуки в различных оттенках синего. У Сергея Лаврова был темно-синий однотонный галстук без узоров, почти такого же цвета, как у американского госсекретаря, который выбрал галстук с мелким белым узором. Галстуки Ушакова и Уткофа практически идентичны — оба предпочли яркий синий цвет. Единственным исключением стал Майк Уолтц, чей галстук был в полоску.


Глава РФПИ Дмитриев оценил переговоры между РФ и США в Эр-Рияде
Глава РФПИ Дмитриев оценил переговоры между РФ и США в Эр-Рияде


Заявления Кирилла Дмитриева


Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что прогресс в переговорах между Россией и США может быть достигнут в течение ближайших 2-3 месяцев. Он также отметил, что администрация Байдена вводила общественность в заблуждение относительно состояния российской экономики. Другие важные заявления Дмитриева:

  • Антироссийские санкции нанесли больший ущерб экономике США, чем России;
  • России и США следует сосредоточиться на совместных проектах, включая сотрудничество в Арктическом регионе;
  • Многие американские компании утратили свои позиции на российском рынке и пересмотрели свои стратегии.

Появились первые кадры начала переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде


Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале видео и фотографии из Эр-Рияда, куда российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла для переговоров с США.



Позиция Зеленского по переговорам США и РФ


Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские власти не признают любые соглашения по урегулированию конфликта, если они будут достигнуты без участия Украины.

«Мы считаем любые переговоры о ситуации в Украине без нашего участия неэффективными. Мы не можем принимать решения или соглашения о нас без нашего согласия, и такие договоренности мы не признаем, — отметил он накануне встечи делегаций РФ и США.

Итоги переговоров делегаций РФ и США


Помощник Путина Юрий Ушаков охарактеризовал российско-американские переговоры как очень серьезный разговор, который длился около четырех с половиной часов. Россия и США согласились учитывать интересы друг друга. Хотя сближение стран пока не очевидно, обсуждение этого вопроса имело место.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев охарактеризовал переговоры как «позитивные». Он подчеркнул, что «две великие страны не могут не общаться друг с другом». Специальные команды переговорщиков начнут обсуждение вопросов по Украине в свое время. Кроме того, Россия и США разработали трехступенчатый мирный план, который включает в себя прекращение огня, проведение выборов на Украине, а затем подписание окончательного соглашения, сообщает Fox News со ссылкой на Госдеп.

«Капитулировал перед Путиным»: Политолог высказался о будущей встрече лидеров РФ и США
«Капитулировал перед Путиным»: Политолог высказался о будущей встрече лидеров РФ и США

Кирилл Дмитриев также заявил, что переговоры между Россией и США не следует называть перезагрузкой. Он отметил, что подобный неудачный опыт уже имел место ранее. Глава РФПИ добавил, что встречу делегаций Лаврова и Ушакова лучше прокомментировать более точно и дипломатично.

«Мы предпочли бы избежать этого термина, ведь все помнят, как была символична та кнопка. Сначала говорили о "перезагрузке'" а затем о "перегрузке"», — отметил он.

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Льготы по транспортному налогу в Подмосковье расширили на всех участников СВО
20 февраля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла закон, расширяющий действие льготы по транспортному налогу для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В 2023 году по инициативе подмосковной прокуратуры от уплаты транспортного налога в регионе освободили россиян, призванных на военную службу по мобилизации и заключивших контракт с Минобороны как добровольцы.
«Сегодня назрела необходимость поддержки всех участников СВО. Предлагаю актуализировать закон о льготном налогообложении в Московской области и расширить категорию получателей льготы по освобождению от уплаты транспортного налога, распространив её на всех участников специальной военной операции», – сказал на заседании прокурор Московской области Сергей Забатурин.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что льготу распространят на всех участников СВО, в том числе на тех, кто участвует в боях в составе добровольческих формирований, сотрудников Росгвардии и полиции.

По данным Брынцалова, льготой по транспортному налогу уже воспользовались более 780 участников СВО.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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#спецоперация
#игорь брынцалов
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Участники СВО из Подмосковья теперь смогут оформить путёвку в санаторий в МФЦ
20 февраля 2025, 14:00

Фото: пресс-служба МФЦ МО

Участники спецоперации теперь могут оформить путёвку на оздоровление в МФЦ Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Чтобы воспользоваться услугой, потребуется всего три документа: паспорт, справка, подтверждающая необходимость санаторно-курортного лечения, и справка об отсутствии противопоказаний. Ели по какой-то причине участник СВО не может предоставить все эти справки, заявление примут и без них. В таком случае Социальный фонд России запросит их у медучреждения самостоятельно. Срок предоставления услуги – от двух до 10 рабочих дней», – отметили в пресс-службе.
Оформить документы на путёвку также можно в медицинской организации, которая выдала направление на санаторно-курортное лечение в СФР. А с 1 марта такая возможность появится и на Едином портале государственных услуг. Обратиться за предоставлением этой услуги можно раз в год.

Продолжительность санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации не превышает 21 дня. Кроме путёвки, для участников СВО предусмотрена компенсация расходов на проезд. Для этого после прохождения санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации нужно подать заявление в СФР и приложить проездные документы.

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В Кремле переадресовали вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области в МО РФ
Песков: вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать МО
20 февраля 2025, 13:29

Фото: istockphoto/yulenochekk

Вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать Минобороны России. Такую рекомендацию дал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно министерству обороны», — прокомментировал он.
Ранее Shot опубликовал сообщение о готовящемся наступлении на брянском направлении со стороны украинских боевиков. Уточнялось, что противник скапливает живую силу и технику приблизительно в полсотне километрах от российской границы.

По информации журналистов, речь идет о численности порядка пяти тысяч единиц живой силы и свыше 200 единиц техники.

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ВС РФ нанесли удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины
20 февраля 2025, 13:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что основными целями для нанесения удара стали объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

По данным ведомства, все назначенные цели были достигнуты, а объекты поражены.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что минувшей ночью Россия атаковала ракетами и дронами газовую инфраструктуру страны. Он уточнял, что повреждения получили производственные мощности.

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Трамп раскрыл настоящие потери ВСУ
Трамп: потери ВСУ в 700 тысяч солдат видны через спутники
20 февраля 2025, 13:00

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ потеряли 700 тысяч человек, и это видно на спутниках, заявил президент США Дональд Трамп.
«Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники», — произнес политик, выступая во Флориде.
По словам хозяина Белого дома, полевые снимки напоминают «современную версию Геттисберга».

Перед этим Трамп разочаровался, что украинская сторона не воспользовалась шансом урегулировать конфликт за последние три года.

Ранее сообщалось, что у посольства США в Киеве проходит митинг с участием примерно 30 человек с американским и украинским флагами.

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