Решение по выборам на Украине и трехступенчатый мирный план: как прошли и чем завершились переговоры США и России в Эр-Рияде

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) во время встречи в аэропорту Эр-Рияд (Фото: РИА Новости)
Делегации России и США 18 февраля встретились в Саудовской Аравии для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Это первые значительные переговоры между Москвой и Вашингтоном за последние годы. Какие еще вопросы были подняты в ходе диалога расскажет «Радио 1».
Участники переговоров в Эр-Рияде
Саудовскую Аравию на переговорах представляли министр иностранных дел Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. Россию представляли министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.
Встреча проходила в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.
Как встретили делегации России и США
У входа в дворец установлены флаги России, США и Саудовской Аравии, а также проложена лиловая ковровая дорожка.
Представителей российских и американских СМИ одновременно привели к месту встречи, однако журналисты из России и США ожидали в разных частях здания. Традиционного рукопожатия членов делегаций при присутствии прессы не произошло; журналисты вошли в зал, когда переговорщики уже заняли свои места за столом.
Во главе стола расположились министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед аль-Айбан.
Журналисты отметили, что представители делегаций РФ и США выбрали галстуки в различных оттенках синего. У Сергея Лаврова был темно-синий однотонный галстук без узоров, почти такого же цвета, как у американского госсекретаря, который выбрал галстук с мелким белым узором. Галстуки Ушакова и Уткофа практически идентичны — оба предпочли яркий синий цвет. Единственным исключением стал Майк Уолтц, чей галстук был в полоску.
Глава РФПИ Дмитриев оценил переговоры между РФ и США в Эр-Рияде
Заявления Кирилла Дмитриева
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что прогресс в переговорах между Россией и США может быть достигнут в течение ближайших 2-3 месяцев. Он также отметил, что администрация Байдена вводила общественность в заблуждение относительно состояния российской экономики. Другие важные заявления Дмитриева:
- Антироссийские санкции нанесли больший ущерб экономике США, чем России;
- России и США следует сосредоточиться на совместных проектах, включая сотрудничество в Арктическом регионе;
- Многие американские компании утратили свои позиции на российском рынке и пересмотрели свои стратегии.
Появились первые кадры начала переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале видео и фотографии из Эр-Рияда, куда российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла для переговоров с США.
Позиция Зеленского по переговорам США и РФ
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские власти не признают любые соглашения по урегулированию конфликта, если они будут достигнуты без участия Украины.
«Мы считаем любые переговоры о ситуации в Украине без нашего участия неэффективными. Мы не можем принимать решения или соглашения о нас без нашего согласия, и такие договоренности мы не признаем, — отметил он накануне встечи делегаций РФ и США.
Итоги переговоров делегаций РФ и США
Помощник Путина Юрий Ушаков охарактеризовал российско-американские переговоры как очень серьезный разговор, который длился около четырех с половиной часов. Россия и США согласились учитывать интересы друг друга. Хотя сближение стран пока не очевидно, обсуждение этого вопроса имело место.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев охарактеризовал переговоры как «позитивные». Он подчеркнул, что «две великие страны не могут не общаться друг с другом». Специальные команды переговорщиков начнут обсуждение вопросов по Украине в свое время. Кроме того, Россия и США разработали трехступенчатый мирный план, который включает в себя прекращение огня, проведение выборов на Украине, а затем подписание окончательного соглашения, сообщает Fox News со ссылкой на Госдеп.
«Капитулировал перед Путиным»: Политолог высказался о будущей встрече лидеров РФ и США
Кирилл Дмитриев также заявил, что переговоры между Россией и США не следует называть перезагрузкой. Он отметил, что подобный неудачный опыт уже имел место ранее. Глава РФПИ добавил, что встречу делегаций Лаврова и Ушакова лучше прокомментировать более точно и дипломатично.
«Мы предпочли бы избежать этого термина, ведь все помнят, как была символична та кнопка. Сначала говорили о "перезагрузке'" а затем о "перегрузке"», — отметил он.
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Анастасия Хохлова