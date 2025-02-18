Решение по выборам на Украине и трехступенчатый мирный план: как прошли и чем завершились переговоры США и России в Эр-Рияде

Делегации России и США 18 февраля встретились в Саудовской Аравии для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Это первые значительные переговоры между Москвой и Вашингтоном за последние годы. Какие еще вопросы были подняты в ходе диалога расскажет «Радио 1».