«Дулся»: во Франции обратили внимание на странное поведение Зеленского рядом с Трампом
Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом проявлял признаки раздражения, пишет во французской социальной сети X лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его наблюдению, Зеленский «ерзал, дулся и навязчиво чесал волосы», что, по мнению политика, явно указывает на его недовольство.
Филиппо отмечает, что в этот момент Трамп рассказывал о прошедшем «отличном разговоре с Путиным, который хочет мира», тем самым, по его словам, развенчивая нарратив о «российском заговоре», якобы повлиявшем на результаты американских выборов.
Политик также подчеркнул, что позиция США сейчас резко контрастирует с линией Франции и ЕС, где, по его мнению, общественность по-прежнему убеждают в существовании «российской угрозы» у границ Европы и в «вмешательстве России» в выборы.
Читайте также: