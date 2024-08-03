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Глава киевского режима Владимир Зеленский вынужден уступать из-за провалов на передовой и недовольства украинцев. Об этом написал в социальных сетях лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Зеленский сдается на фоне недовольства его сограждан и провалов на фронте», — гласит пост.
Филиппо добавил, что теперь Зеленский понял свою обреченность, а также и тот факт, что оружейные запасы западных союзников имеют свойство заканчиваться. Сейчас бывший украинский лидер, чей срок истек 20 мая, ратует за участие РФ в мирных переговорах, резюмировал Филиппо.
Ранее Владимир Зеленский заявил изданию Le Monde, что второй саммит по Украине будет безрезультатным, если на нем не будет России. Первый провальный саммит состоялся в Швейцарии в середине июня.
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