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Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет выйти из-под контроля западных союзников и не собирается выплачивать долги Украины. Об этом в социальных сетях написал журналист из Ирландии Чей Боуз.
«…теперь он принял закон, согласно которому Украина не обязана платить по долгам», — написал Боуз, упомянув законы, принятые Зеленским в отношении русского языка, Украинской православной церкви, а также запрет на выборы.Теперь же список законодательных инициатив пополнил закон о реструктуризации госдолга республики. Ныне украинскому правительству разрешено приостанавливать выплаты, касающиеся внешнего долга страны.
Ранее эксперты заявляли, что Украину может настичь дефолт, украинская власть сейчас договаривается с кредиторами, чтобы реструктурировать внешний долг.
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Никита Кротов