Во Франции около 200 депутатов выдвинули вотум недоверия новому премьеру Барнье

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Левый «Новый народный блок» в парламенте Франции выдвинул вотум недоверия премьер-министру страны Мишелю Барнье, занявшему свой пост месяц назад. Об этом сообщает агентство France-Presse.
В опубликованном ими документе сказано, что существование нынешнего правительства является ничем иным, как отрицанием результатов последних выборов в законодательные органы Франции.
Отмечается, что вотум был выдвинут 192 депутатами, входящими в коалицию левых. Во вторник документ будет представлен лидером социалистов Оливье Фором в ходе заседания Нацсобрания.
При этом агентство утверждает, что у такого решения слишком мало шансов на принятие, поскольку фракция правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» не собирается его поддерживать. А для принятия вотума с последующей отставкой премьер-министра и его кабинета необходимо большинство голосов.
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Отмечается, что вотум был выдвинут 192 депутатами, входящими в коалицию левых. Во вторник документ будет представлен лидером социалистов Оливье Фором в ходе заседания Нацсобрания.
При этом агентство утверждает, что у такого решения слишком мало шансов на принятие, поскольку фракция правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» не собирается его поддерживать. А для принятия вотума с последующей отставкой премьер-министра и его кабинета необходимо большинство голосов.
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Анастасия Чинкова