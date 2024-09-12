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Песков отреагировал на разрешение Киеву наносить удары вглубь России

Песков: разрешение на удары Киева вглубь РФ приведут к соответствующей реакции
12 сентября 2024, 14:14
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на разрешение Украине наносить удары вглубь российской территории. Такую точку зрения он высказал в интервью «Известиям».
Песков в беседе с изданием отметил, что решение по этому вопросу уже принято. По его словам, Украина продолжит свои террористические атаки, а также будет пытаться бить по социальным объектам.

Он пояснил, что разрешение на удары по территории Российской Федерации иностранным оружием повышает вовлеченность союзников Киева в конфликт на Украине.



«Конечно же, это приведет к соответствующей реакции России», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

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СБУ сообщила о задержании пяти человек, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ
12 сентября 2024, 15:35

Фото: istockphoto/trikolor

Служба безопасности Украины сообщила, что в Киеве были задержаны пять человек, которые подозреваются в поджоге автомобилей Вооруженных сил Украины. Об этом пишет СБУ в своем Telegram-канале.
Основными целями поджигателей были микроавтобусы и внедорожники. Согласно информации канала, поджоги произошли в трех районах Киева. Подозреваемые — жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей, возрастом от 21 до 29 лет.

Им вменяется нарушение статьи «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц». Грозит поджигателям до 8 лет лишения свободы.

В последнее время в Украине участились случаи поджогов автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Издание «Страна.ua» информировало, что люди ошибочно принимают их за машины территориальных центров комплектования. Чтобы защитить свои автомобили от сожжения или прокалывания колёс, военнослужащие начали прикреплять к своим микроавтобусам таблички с надписью «Не ТЦК».

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Боевики ВСУ попытались четыре раза прорваться через границу Российской Федерации
Отражены 4 попытки прорыва через границу в направлении Нового Пути и Медвежьего
12 сентября 2024, 15:24

Фото: istockphoto/Sner

Боевики Вооруженных сил Украины попытались четыре раза прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области. Об этом проинформировало Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, противник потерял до 55 человек, а также четыре танка. Помимо этого, российскими военными были уничтожены три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения.

В лесных районах продолжаются операции по разведке и поиску с целью выявления и нейтрализации диверсионных групп ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию России.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что военный ВС России отпустил украинских волонтеров, которые вывозили мирных жителей из города Украинск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Некоторые части ВСУ самовольно покидают Курскую область ради спасения жизни
12 сентября 2024, 14:49

Фото: iStock/Jakub Laichter

Некоторые подразделения ВСУ самовольно покинули Курскую область и ушли на территорию Украины, чтобы спасти свои жизни. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным издания за последние дни число санитарных потерь в рядах ВСУ, находящихся в курском приграничье увеличилось до 1300 человек в сутки. Кроме того, в несколько раз возросло и число солдат, попавших в российский плен.

Таким образом, некоторые подразделения ВСУ приняли решение уйти на территорию Украины, не получив на то разрешение руководства, чтобы спасти свои жизни.

Издание также сообщало, что армия России в рамках своего контрнаступления в Курской области стремится отрезать части ВСУ от снабжения по линии Коренево – Суджа.

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В Литве заявили, что наемники в ВСУ получают разрешение от властей страны
Глава МВД Литвы: чтобы воевать в армии другой страны, нужно получить разрешение
12 сентября 2024, 14:34

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подтвердила, что литовские граждане получают разрешение от властей страны для участия в военных действиях в армии другого государства. Об этом пишет РИА Новости.
«Согласно всем законодательным актам, человек может воевать в армии другой страны только в том случае, если он получил разрешение. У нас есть такие процедуры», — пояснила она.

Кроме того, Билотайте отметила, что гражданин Литвы Кестутис Кветкус, который принимал участие в специальной военной операции на Украине на стороне России, будет лишен гражданства.

Ранее сообщалось, что около 30 иностранных наемников, а также шесть единиц техники около украинских Сум ликвидировали российские военные.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Раскрыты планы ВС РФ по уничтожению ВСУ в Курской области
ВС РФ планирует отрезать ВСУ в Курской области от снабжения
12 сентября 2024, 14:30

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России в рамках своего контрнаступления в Курской области стремится отрезать части ВСУ от снабжения по линии Коренево – Суджа. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, уже в ближайшее время российские бойцы планируют отрезать части ВСУ от снабжения по основной линии от Коренёво до Суджи, а также взять под огневой контроль трассу на хутор Зелёный Шлях, а после освободить и Любимовку. Минувшей ночью к этому населенному пункту армия России приблизилась еще на семь км.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили село Обуховка и хутор Покровский от боевиков ВСУ. Российские силы произвели зачистку поселков Снагость, 10-й Октябрь и населенного пункта Краснооктябрьское. Так, контролируемая ВС России зона увеличилась за три дня до 170 квадратных километров.

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Появились подробности встречи российского военного с украинскими волонтерами
ВО: боец ВС РФ отпустил украинских волонтеров, вывозивших жителей Украинска
12 сентября 2024, 14:13

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный ВС России отпустил украинских волонтеров, которые вывозили мирных жителей из города Украинск. Об этом информирует «Военное обозрение».
По данным издания, волонтеры Александр Гуманюк и Даниил Захарченко собирались провести эвакуацию местных жителей на Покровском направлении. На автомобиле они заехали в город Украинск, где встретились с военным ВС РФ.

Один из волонтеров рассказал, что они с товарищем «заглянули смерти в глаза». По его словам, российский солдат поинтересовался у них, что происходит. В ответ они сказали, что прибыли для эвакуации гражданских лиц.

Волонтер Даниил Захарченко добавил, что после этого военный отпустил их вместе с гражданскими. Его поступок очень удивил украинских активистов.

«Назвать его адекватным? Может быть, потому что мы все еще живы, здоровы, нас отпустили. Назвать его глупым? Тоже может быть, потому что он шел на нас без брони, каски и с одним автоматом», — заявил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#волонтёр
#сво
#всу
#вс рф
#солдат
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ВС РФ освободили еще два населенных пункта под Курском
Mash: ВС РФ освободили Обуховку и Покровский в Курской области
12 сентября 2024, 13:41

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Село Обуховка и хутор Покровский освободили от боевиков ВСУ российские войска, пишет Mash. По данным Telegram-канала, бойцы ВС РФ произвели зачистку поселков Снагость, 10-й Октябрь и населенного пункта Краснооктябрьское. Так, контролируемая ВС России зона увеличилась за три дня до 170 квадратных километров.
По утверждению авторов поста, украинские неонацисты хотят сорвать контрнаступление российских войск, проводя атаки с флангов. При этом суточные потери противника увеличились до 1300 человек, пишет Mash.

Украина напала на приграничье Курской области с утра, 6 августа. Бои в регионе продолжаются до сих пор. Со слов украинского командования, нападение должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.

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#курская область
#война
#сво
#вс рф
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На Сахалине военный попал в тюрьму за повторный отказ от участия в СВО
12 сентября 2024, 13:18

Фото: iStock/Zolnierek

Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил военного, дважды отказавшегося от участия в спецоперации, к четырем с половиной годам тюрьмы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно данным издания, мужчина отказался участвовать в российской спецоперации уже во второй раз. В первый раз он получил условное наказание. Однако 21 июня текущего года он вновь получил приказ командира об отправке в зону боевых действий, но мужчина вновь отказался от участия в СВО.

Тогда суд признал его виновным по статье о неисполнении приказа и приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы. Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

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Лавров оценил обстановку вокруг Курской АЭС на сегодняшний день
Глава МИД РФ Лавров назвал обстановку вокруг Курской АЭС очень напряженной
12 сентября 2024, 13:13

Фото: iStock/Nordroden

Обстановка вокруг Курской АЭС остается очень напряженной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
«В районе Курской атомной электростанции очень напряженная ситуация», — сказал он.
Министр напомнил о попытках ВСУ бить по Ленинградской, Калининской и Запорожской АЭС. Ситуацию вокруг последней на момент 11 августа он назвал «буквально на грани катастрофы», когда после обстрела украинской стороной там разгорелся пожар, серьезно повредивший одну охлаждающую башню.
«Это серьезная ситуация. Запад на нее посмотрел легкомысленно, я бы сказал. Хотя действия их марионеток могут в итоге привести к катастрофе подобной чернобыльской, от которой пострадает прежде всего Европа», — отметил Лавров.
Ранее Лавров сообщал, что Запад давно дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и снял все ограничения, данное решение просто пытаются подобающим образом оформить в публичном пространстве.

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