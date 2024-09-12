Песков отреагировал на разрешение Киеву наносить удары вглубь России

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на разрешение Украине наносить удары вглубь российской территории. Такую точку зрения он высказал в интервью «Известиям».
Песков в беседе с изданием отметил, что решение по этому вопросу уже принято. По его словам, Украина продолжит свои террористические атаки, а также будет пытаться бить по социальным объектам.
Он пояснил, что разрешение на удары по территории Российской Федерации иностранным оружием повышает вовлеченность союзников Киева в конфликт на Украине.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
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Он пояснил, что разрешение на удары по территории Российской Федерации иностранным оружием повышает вовлеченность союзников Киева в конфликт на Украине.
«Конечно же, это приведет к соответствующей реакции России», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
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Дарья Осипова