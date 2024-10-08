Во Франции отклонили вотум недоверия новому правительству

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Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) большинством голосов отклонили вотум недоверия правительству новоизбранного премьер-министра Мишеля Барнье. Трансляция заседания велась на сайте ведомства.
Так, 197 депутатов нацсобрания отдали голоса за вотум недоверия из необходимых 289. Это стало первым голосованием о доверии новому кабмину.
Отмечается, что исход голосования был вполне ожидаем, потому что изначально вотум выдвинули 192 депутата из коалиции левых. При этом фракция правой партии Марин Ле Пен не собиралась голосовать в его поддержку.
Напомним, что на прошедших внеочередных выборах в парламент Франции большинство голосов получил блок левых. По результатам голосования они получили 182 места в палате из 577.
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Отмечается, что исход голосования был вполне ожидаем, потому что изначально вотум выдвинули 192 депутата из коалиции левых. При этом фракция правой партии Марин Ле Пен не собиралась голосовать в его поддержку.
Напомним, что на прошедших внеочередных выборах в парламент Франции большинство голосов получил блок левых. По результатам голосования они получили 182 места в палате из 577.
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Анастасия Чинкова