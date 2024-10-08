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Во Франции отклонили вотум недоверия новому правительству

Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству Мишеля Барнье
08 октября 2024, 21:16
Фото: iStock/SimonLukas

Фото: iStock/SimonLukas

Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) большинством голосов отклонили вотум недоверия правительству новоизбранного премьер-министра Мишеля Барнье. Трансляция заседания велась на сайте ведомства.
Так, 197 депутатов нацсобрания отдали голоса за вотум недоверия из необходимых 289. Это стало первым голосованием о доверии новому кабмину.

Отмечается, что исход голосования был вполне ожидаем, потому что изначально вотум выдвинули 192 депутата из коалиции левых. При этом фракция правой партии Марин Ле Пен не собиралась голосовать в его поддержку.



Напомним, что на прошедших внеочередных выборах в парламент Франции большинство голосов получил блок левых. По результатам голосования они получили 182 места в палате из 577.

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#франция
#правительство
#парламент
#политика
Минфин разработал проект об отсрочке по уплате налогов для Белгородской области
08 октября 2024, 21:29

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Министерство финансов России разработало законопроект об отсрочке по уплате налогов на год для агропромышленного бизнеса Белгородской области. Проект постановления представлен на сайте ведомства.
Отмечается, что данная инициатива будет действовать в течение года, но возможна последующая рассрочка.

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#минфин
#белгородская область
#налоги
#законопроект
#аграрный сектор
#промышленность
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Байден убеждён, что Обама недооценил Путина и «облажался в 2014 году»
08 октября 2024, 21:06

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Барак Обама не воспринимал всерьёз российского лидера Владимира Путина, что в конечном итоге привело к воссоединению Крыма с Россией и началу СВО на Украине. Об этом в своей новой книге написал ветеран американской журналистики, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд, цитаты из которой приводит CNN.
Журналист утверждает, что перед началом СВО на Украине президент США Джо Байден якобы пожаловался, что Обама «облажался в 2014 году» и не предпринял никаких шагов, чтобы «остановить Путина». Именно из-за неправильного восприятия Обамой Путина происходят все эти события, приводит Вудворд слова, якобы сказанные Байденом.

Также из книги следует, что Байден убеждён в даче при Обаме лицензии Путину на продолжение конфликта на Украине. А нынешний президент Штатов, в свою очередь, вынужден сейчас отзывать эту лицензию.

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#джозеф байден
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#украина
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#политика
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«Надо слушать»: Лавров прокомментировал слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю
Лавров советует Европе прислушаться к словам Фицо о ракетном ударе по Брюсселю
08 октября 2024, 20:43

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал Европе прислушаться к совам премьер-министра Словакии Роберта Фицо о ракетном ударе по Брюсселю. Об этом дипломат сообщил журналистам во вторник 8 октября.
Роберт Фицо предложил ударить дальнобойным западным оружием по Брюсселю, чтобы европейские власти поняли, какой серьезный вопрос они обсуждают, когда говорят о разрешении ВСУ бить вглубь России. Об этом политик заявил изданию Hlavny Dennik 7 октября.
«Он умный порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать», — цитирует комментарий Лаврова по заявлению Фицо РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что Запад может разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России после выборов в США.

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#сша
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#словакия
#сергей лавров
#мид
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В Венгрии заявили, что страну не затронет остановка транзита газа через Украину
Сийярто: Венгрию не затронет остановка транзита газа из РФ через Украину
08 октября 2024, 20:20

Фото: iStock/MikeMareen

Венгрию не затронет возможная остановка транзита газа из России через Украину, поскольку поставки в основном производятся через «Турецкий поток». Однако Будапешт готов оказать помощь другим европейских государствам, на которых остановка транзита отразится сильнее, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что в Венгрии не опасаются прекращения транзита российского газа через Украину. В настоящее время энергоресурсы поступают через газопровод «Турецкий поток», благодаря которому энергоснабжение страны находится в безопасности.

Однако Сийярто добавил, что в центральной Европе есть государства, для которых отмена транзита станет серьёзной проблемой. За последние годы Венгрия вложила много средств в газовую инфраструктуру, поэтому может оказать помощь соседям.

Также министр добавил, что в 2024 году через «Турецкий поток» в Венгрию уже прибыло свыше 5,6 миллиарда кубометров газа.

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#венгрия
#украина
#россия
#газ
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«Чертовы лжецы и чертово зло»: журналист WP раскрыл, как Байден обзывает лидеров государств
WP: Байден в личных беседах оскорблял Нетаньяху и называл «чертовым лжецом»
08 октября 2024, 19:57

Фото: kremlin

Президент США Джо Байден в личных беседах неоднократно оскорблял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и называл «чертовым лжецом». Об этом написал в своей книге член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд. Цитаты из книги приводит 8 октября CNN.
«Когда Израиль начинал военную операцию в Рафахе в секторе Газа Байден говорил, что у Нетаньяху «нет никакой стратегии», а в частных разговорах называл премьера чертовым лжецом», — говорится в книге.
Кроме этого Вудворд рассказывает, как в июле президент Байден кричал на Нетаньяху в грубой форме и требовал объяснить, что произошло. Это было после ликвидации Израилем в Ливане старшего военного советника Фуада Шукра. Нетаньяху тогда ответил, что Израиль воспользовался возможностью.

В книге идет речь и о высказываниях Байдена в адрес президента России, которого лидер США якобы называл «воплощением зла».

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#сша
#израиль
#президент
#лидер
#байден
#премьер-министр
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Израиль ликвидировал двух преемников Насруллы
Нетаньяху: ЦАХАЛ ликвидировал двух преемников генсека «Хезболлы» Насруллы
08 октября 2024, 19:43

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала преемника погибшего под обстрелами генерального секретаря ливанского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы и преемника его преемника. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он подчеркнул, что израильские войска нанесли огромный ущерб возможностям ливанского движения. Они уничтожили «тысячи террористов», в числе которых сам Насрулла, его преемник и преемник этого преемника.

Ранее в этот день глава Минобороны Израиля Йоав Галант назвал «Хезболлу» группировкой без лидера, поскольку преемник ранее ликвидированного под обстрелами Ливана Хасана Насруллы, вероятнее всего, тоже погиб от ударов ЦАХАЛ.

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#израиль
#ливан
#цахал
#биньямин нетаньяху
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Лавров заявил, что не заинтересован дискуссией на Западе о переговорах с Россией
08 октября 2024, 19:36

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не интересуется дискуссией на Западе и на Украине о необходимости провести переговоры с Москвой. По его словам, подобные диалоги являются абсолютно пустыми разговорами.
В беседе с журналистами, комментируя продолжающиеся обсуждения о необходимости проведения переговоров с Россией, он отметил, что его это не интересует и он перестал следить за этими дискуссиями.

Также Лавров отметил, что уже вспоминал пословицу о Емеле, тем самым указав на то, что это абсолютно бессмысленные разговоры, которые ни к чему не приведут и никак не повлияют на ситуацию.

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#сергей лавров
#украина
#мид рф
#всу
#запад
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Лукашенко назвал «вяканием» призывы к вторжению в Белоруссию
Лукашенко назвал призывы напасть на Белоруссию вяканием
08 октября 2024, 18:52

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на призывы ряда украинских политиков напасть на страну, заявил, что здесь их ждут, но добавил, что такие заявления не больше чем «просто вякание» со стороны ни за что не отвечающих людей. Видеозапись комментария представлена в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Лукашенко объяснил, что такие громкие заявления поступают от людей, которые не принимают абсолютно никаких решений, поэтому это «обычное вякание». Никто из более серьёзных политиков, даже на уровне президента Украины Владимира Зеленского, не думает о том, чтобы ввести свои войска в Белоруссию.

Это было бы, по словам белорусского лидера, слишком серьёзным решением, которое приведёт к краху в военном отношении всей киевской власти.

Также Лукашенко отметил, что власти Белоруссии абсолютно спокойны в этом отношении, поскольку, повторил, что заявления поступают от ничего не решающих лиц.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#украина
#политика
#конфликт
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Спикер ГД Володин предостерёг коллег от принятия закона о налоге на бездетность
08 октября 2024, 18:50

Фото: сайт Кремля

Депутатам Государственной думы следует хорошо всё взвесить, прежде чем выдвигать непродуманные, к которым, в частности, относится законопроект о введении в стране налога на бездетность. С таким предостережением выступил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. По мнению Володина, есть прямая необходимость бороться с пропагандой сознательного и не мотивированного по медицинским либо религиозным соображениям отказа от деторождения, так называемого чайлдфри. Однако впадать в другую крайность и заниматься встречной пропагандой родов не следует.

«Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество» — обратился к парламентариям спикер Государственной думы.

По мнению Володина, страна, где рождаются дети, будет развиваться и становиться сильнее. Но и крайностей следует избегать. Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала предложение депутата Андрея Гурулёва о введении в России налога на бездетность неуместным и несвоевременным.

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#общество
#семьи
#вячеслав володин
#госдума
#налоги
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