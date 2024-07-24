Во Франции отменят резонансную пенсионную реформу Макрона

Фото: iStock/SimonLukas
Глава фракции правой партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила о планах по выдвижению законопроекта об отмене резонансной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.
Отмечается, что законопроект будет выдвинут 31 октября в ходе первой «парламентской ниши» партии – заседании, на котором парламент рассматривает законопроекты определённой фракции.
Ранее о плане по отмене пенсионной реформы заявляла левая партия «Непокорившаяся Франция».
Напомним, что с января по июнь 2023 года по Франции прокатилась волна протестов. Граждане были недовольны принятием пенсионной реформы, поднявшей возраст выхода на пенсию до 64 лет.
Читайте также:
Макрон не принял отставки премьер-министра Атталя
МВД Франции назвало победителя парламентских выборов
Выяснилось, как выборы во Франции отразятся на Киеве
Ранее о плане по отмене пенсионной реформы заявляла левая партия «Непокорившаяся Франция».
Напомним, что с января по июнь 2023 года по Франции прокатилась волна протестов. Граждане были недовольны принятием пенсионной реформы, поднявшей возраст выхода на пенсию до 64 лет.
Читайте также:
Макрон не принял отставки премьер-министра Атталя
МВД Франции назвало победителя парламентских выборов
Выяснилось, как выборы во Франции отразятся на Киеве
Анастасия Чинкова