МВД Франции назвало победителя парламентских выборов

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Коалиция левых партий «Новый народный фронт» побеждает на парламентских выборах во Франции, получая 182 места. Об этом информирует МВД страны.
Сообщается, что коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» на 2 месте. У нее 168 мест. На третьем месте — «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
На выборах была зафиксирована самая высокая явка за последние сорок с лишним лет. После первого тура предвыборной гонки, где победила партия Ле Пен, в стране прошли протесты. Макронисты набрали 20,76% голосов избирателей, замкнув тройку лидеров.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не планирует выступить с заявлением, так как он ожидает завершения подсчета голосов на парламентских выборах, чтобы огласить формирование нового правительства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На выборах была зафиксирована самая высокая явка за последние сорок с лишним лет. После первого тура предвыборной гонки, где победила партия Ле Пен, в стране прошли протесты. Макронисты набрали 20,76% голосов избирателей, замкнув тройку лидеров.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не планирует выступить с заявлением, так как он ожидает завершения подсчета голосов на парламентских выборах, чтобы огласить формирование нового правительства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова