Аналитик Леонков: Истребители Mirage 2000 не станут сложными целями для ВС РФ

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Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что французские истребители Mirage 2000, которые должны быть поставлены Украине в 2025 году, не станут сверхсложными целями для ВКС РФ и систем ПВО России.
«Сам по себе самолёт — четвёртого поколения, но он не является сверхсложной целью ни для нашей тактической авиации самолётов Су-35, Су-30, ни для комплексов противовоздушной обороны, таких как «Тор-М2», Бук-М2, «Бук-М3», С-300В4 и С-400», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Леонкова.
До этого исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН совместно с Балтийским федеральным университетом и российской компанией «Р-сенсор» создали систему дронов для разведки нефти и газа.
«Нам удалось повысить эффективность разведки полезных ископаемых с помощью комплекса, состоящего из автономных сейсмодатчиков, нескольких типов беспилотников для мониторинга местности и доставки оборудования. Причем в нашей системе операторы, дроны и сенсоры взаимодействуют друг с другом в режиме реального времени по беспроводной связи», – объяснил в беседе с Газета.ру директор СПб ФИЦ РАН Андрей Ронжин.
Ранее сообщалось, что Франция намеревается поставить Украине новые истребители Mirage 2000, оснащённые ракетами класса «воздух-земля».
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Мелисса Тимофеева