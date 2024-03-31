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Отправка французских войск на Украину для поддержки ВСУ никоим образом не изменит ситуацию на поле боя, пишет издание Echos.
«Париж не в состоянии развернуть контингент, который мог бы кардинально изменить ситуацию в пользу Украины», – сказано в статье.
Франция не может изменить ситуацию с помощью военной силы. Автор статьи признает, что это может увеличить российские потери, но не повлияет на ситуацию на линии фронта. Согласно материалу, у российской армии есть управляемые бомбы и другое мощное оружие.
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Александр Климов