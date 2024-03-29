Во Франции попросили отменить церемонию открытия Олимпийских игр

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Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) рекомендовало МВД страны отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр, передает радио Europe 1, ссылаясь на источники в развездслужбе.
В частности, французские спецслужбы призвали отменить церемонию открытия Олимпиады и перейти к «плану Б» в связи с высокой угрозой безопасности участников. По словам информатора, нынешний «Речной парад» таит в себе множество опасностей.
Среди возможных рисков фигурируют террористы-одиночки, которые могут напасть на толпу или атаковать с огнестрельным оружием. Поэтому DGSI хочет избежать «организованных атак» в день открытия Олимпийских игр 2024 года.
Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что после инцидента в «Крокус Сити Холле» Франция вводит наивысший уровень террористической угрозы перед проведением Олимпийских игр 2024 года в Париже.
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Среди возможных рисков фигурируют террористы-одиночки, которые могут напасть на толпу или атаковать с огнестрельным оружием. Поэтому DGSI хочет избежать «организованных атак» в день открытия Олимпийских игр 2024 года.
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Александр Климов