«Безумное заявление»: Филиппо призвал Францию выйти из ЕС и НАТО

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После безумного заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о войне с Россией, Франции необходимо срочно выйти из НАТО и ЕС, с таким заявлением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Урсула фон дер Ляйен только что сделала безумное заявление о «грядущей войне» с Россией, к которой мы должны «подготовиться»! Давайте выйдем из ЕС и НАТО и защитим мир», — призвал Филиппо.
Политик отметил, что глава Еврокомиссии произнесла эти слова сразу после того, как большинство европейских лидеров отвергли не менее безумную идею французского лидера Эммануэля Макрона об отправке военнослужащих в зону спецоперации на Украине.
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Евгения Парфентьева