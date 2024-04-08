Во Франции заявили о невозможности победы Украины в конфликте

Фото: iStock/Silent_GOS
Депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани считает, что у Киева нет шансов одержать победу в конфликте с Россией. Об этом он рассказал в эфире телеканала LCI.
«Сегодня меня интересует скорейшее установление мира», — подчеркнул Мариани.
Он пояснил, что является одним из тех, кто не верит в возможность Киева победить в противостоянии с Москвой. Французский политик также добавил, что ВСУ в ближайшие месяцы продолжат отступать.
При этом президент Финляндии Александер Стубб заявил, что считает продолжение боевых действий на Украине единственным способом добиться мира в этом противостоянии. По его словам, на сегодняшний день мирные переговоры по завершению конфликта не могут начаться. Стубб отметил, что граждане Украины сильно устали от затянувшихся боевых действий.
Читайте также:
Кадыров опубликовал видео превращения солдат ВСУ «в номер 200»
На Украине ликвидировали группу вертолётчиков Mad Ducks, летавших в Мариуполь
Украинскую армию предупредили о неизбежном дефиците снарядов
Элина Позднякова