Во Франции заявили о невозможности победы Украины в конфликте

Россия вынуждена будет подготовить специальные меры по обеспечению безопасности в случае отправки солдат ФРГ в Литву и создания военной базы к 2027 году. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.