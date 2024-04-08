На Украине ликвидировали группу вертолётчиков Mad Ducks, летавших в Мариуполь

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Российские войска в марте уничтожили вертолётный экипаж Ми-8 Mad Ducks вместе с командиром с позывным Петрович. Об этом в своём сообщает Руслан Татаринов в своём Telegram-канале «Шепот фронта».
Экипаж вертолёта Ми-8 прославился на Украине своими полётами в Мариуполь для эвакуации высшего офицерского состава, а также старших командиров и секретные документы с «Азовстали». Они находились на особом счету командования ВСУ и выполняли особо сложные и секретные задания. В прошлом году члены группы дали интервью немецкой газете Bild.
В настоящее время неизвестно, как именно российские войска поразили вертолётную группу, однако данные гласят, что это произошло в марте.
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Анастасия Чинкова