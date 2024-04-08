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На Украине ликвидировали группу вертолётчиков Mad Ducks, летавших в Мариуполь

08 апреля 2024, 13:01
Фото: iStock/camptoloma

Фото: iStock/camptoloma

Российские войска в марте уничтожили вертолётный экипаж Ми-8 Mad Ducks вместе с командиром с позывным Петрович. Об этом в своём сообщает Руслан Татаринов в своём Telegram-канале «Шепот фронта».


Экипаж вертолёта Ми-8 прославился на Украине своими полётами в Мариуполь для эвакуации высшего офицерского состава, а также старших командиров и секретные документы с «Азовстали». Они находились на особом счету командования ВСУ и выполняли особо сложные и секретные задания. В прошлом году члены группы дали интервью немецкой газете Bild.

В настоящее время неизвестно, как именно российские войска поразили вертолётную группу, однако данные гласят, что это произошло в марте.

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#вертолёт
#вс рф
#всу
#украина
#россия
#удар
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Кадыров опубликовал видео превращения солдат ВСУ «в номер 200»
Кадыров: военнослужащие «Восток-АХМАТ» быстро превратили бандитов в номер 200
08 апреля 2024, 13:04

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с ликвидацией позиций ВСУ в селе Работино Запорожской области.
«На кадрах вы можете видеть, что осталось от хорошо укреплённых позиций ВСУ после обнаружения и удара по ним наших дроноводов. Досталось не только инженерным сооружениям врага, но и живой силе. Военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ быстро превратили бандитов в номер 200», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Как отметил глава Чеченской Республики, батальон «Восток-АХМАТ» МО РФ действовал под командованием боевого офицера Вахи Хамбулатова.

Он подчеркнул, что ликвидация ожидает каждого, кто повернёт оружие против России.
«Благодарю бойцов за достойную службу Отечеству! АХМАТ-СИЛА!!!», – заключил он.

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#рамзан кадыров
#всу
#запорожская область
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В России оценили качество истребителей, которые Греция передаст Украине
Военэксперт Дандыкин: F-16, которые Греция передаст Украине, нуждаются в ремонте
08 апреля 2024, 12:48

Фото: iStock/TebNad

Качество планируемых к поставкам ВСУ истребителей F-16C/-D Block 30 может быть довольно низким из-за истечения срока службы. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт пояснил, что у таких самолётов есть множество модификаций. Это самые массовые истребители в мире, которые являются основными у НАТО. Греция собирается передать Киеву 32 таких истребителя, что достаточно серьёзно, поскольку по количеству это две полноценные эскадрильи. Власти страны не впервые принимают решение поставить вооружение на Украину. Ранее они доставили в страну БТР и комплексы ПВО.

При этом Дандыкин отметил, что эти 32 истребителя уже израсходовали 60% своего предельного срока службы. Хотя даже износ в 50% уже предполагает ремонт техники, её модернизацию. Поэтому ВСУ столкнутся с серьёзной проблемой.

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#истребитель f-16
#греция
#украина
#поставки
#вооружение
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Украинскую армию предупредили о неизбежном дефиците снарядов
Аналитик Масала: ВСУ от дефицита снарядов не спасут инициативы Чехии и Эстонии
08 апреля 2024, 12:26

Фото: iStock/Diy13

Украинская армия не избежит острой нехватки боеприпасов, несмотря на инициативы Чехии и Эстонии по закупке снарядов для Киева. Об этом сообщил военный аналитик Карло Масада в интервью телеканалу Welt.
По его словам, прежде чем поставлять Украине боеприпасы, нужно провести переговоры и заключить ряд соглашений, что займёт некоторое время. Это говорит о том, что ВСУ не избегут периода острой нехватки боеприпасов.

Масада подчеркнул, что ситуация с боеприпасами для ВСУ больше зависит от стран Евросоюза, чем от итогов выборов президента США. При этом смена американского руководства, по мнению эксперта, может сказаться на Украине. В случае победы Дональда Трампа, вероятность полного прекращения поддержки Киева значительно вырастет.

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#всу
#поставки
#вооружение
#дефицит
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ВС РФ повредили логистически-транспортный объект в Одесской области
Глава ОВА: логистически-транспортный объект и АЗС повреждены в Одесской области
08 апреля 2024, 11:02

Фото: iStock/RamonCast

Логистически-транспортный объект получил повреждения в Одесской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в своём Telegram-канале.
Отмечается, что один из российских снарядов попал в здание.

Также в результате обстрела ВС РФ получила повреждение АЗС.

Накануне вечером стало известно о взрывах недалеко от города Черноморск в Одесской области. В связи с этим была объявлена воздушная тревога.

Российские войска начали чаще наносить удары по энергетическим объектам Украины, их военно-промышленному комплексу, комплексам военного управления и связи. ВС РФ начали обстреливать инфраструктуру страны с октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту.

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#одесса
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#вс рф
#украина
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#воздушная
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На Украине сообщили о полном уничтожении нескольких электростанций
FT: несколько украинских электростанций полностью уничтожены
08 апреля 2024, 10:32

Фото: iStock/pozitivstudija

Несколько украинских электростанций полностью уничтожены. Об этом сообщает издание Financial Times.
Отмечается, что газета ссылается на украинских чиновников, которые сообщили о том, что нынешний ущерб оценивается как более весомый, чем был в зимний период 2022-2023 годов.

Они не предоставили точных данных о масштабах ущерба, однако подчеркнули, что некоторые из электростанций, включая объекты в Харьковской области, были уничтожены полностью.


Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщил о намерении компании восстановить половину уничтоженных ТЭЦ в течение ближайших трёх-четырёх месяцев.

Ранее глава украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система подверглась крупнейшей за всё время конфликта атаке. В результате комбинированных ударов ВС РФ из строя вышли несколько тепловых и гидроэлектростанций. Также под удары попали ТЭС, оборудование которых также сильно повреждено.

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#электричество
#вс рф
#обстрел
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Минобороны заявило о применении тактики «огневой карусели» при атаке на ВСУ
МО: расчеты РСЗО «Град» использовали тактику «огневой карусели» при атаке на ВСУ
08 апреля 2024, 10:10

Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» во время атаки на ВСУ использовали тактику «огневой карусели». Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что по данной тактике происходит непрерывное огневое воздействие на позиции противника несколькими орудиями. По информации военного ведомства, удары по украинской армии наносили расчеты РСЗО 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг».

Благодаря успешной атаке российским солдатам удалось уничтожить замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ поразили аэродром Долгинцево, который находится в Криворожской области Украины.

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#всу
#россия
#минобороны рф
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Зеленский жалуется Западу на незащищенное небо Харькова
Зеленский просит Запад поставить больше средств ПВО в Харьков
08 апреля 2024, 09:42

Фото: iStock/NiseriN

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что стране не хватает средств для защиты неба Харькова и призвал Запад поставить больше систем ПВО.
Как отметил Зеленский в своём вечернем обращении, совершенно очевидно, что имеющихся на Украине средств недостаточно, чтобы защитить небо Харькова, и это очевидно всем партнёрам.

Незадолго до этого заявления гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отмечал, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.

Еще раньше министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Запад не обеспечивают достаточную противовоздушную оборону страны, несмотря на то, что в арсенале союзников Киева имеется большое число систем Patriot. По его словам, вопрос о поставках систем ПВО необходимо поднимать на каждой встрече с НАТО.

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#пво
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«Преступление века»: В ГД призвали изолировать Зеленского после атаки на ЗАЭС
Депутат Шеремет назвал атаку Киева на ЗАЭС преступлением века
08 апреля 2024, 09:38

Президента Украины Владимира Зеленского необходимо изолировать от власти, с таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью для РИА Новости.
«Случившиеся без преувеличения можно назвать преступлением века. Зеленский обречен и цепляется за любую соломинку, чтобы удержаться у власти», — прокомментировал происходящее Шеремет.

По его словам, на эту ситуацию должно обратить внимание всё мировое сообщество и отстранить Зеленского от власти, пока он не вовлёк мир в ядерную войну.

Напомним, 7 апреля Вооружённые силы Украины трижды ударили на Запорожской АЭС. Один из ударов пришёлся на столовую станции, в которой пострадали три сотрудника. Киев свою причастность к атаке отрицает.

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#владимир зеленский
#аэс
#украина
#госдума
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В Николаевской области Украины российские дроны повредили ЛЭП
08 апреля 2024, 09:28

Фото: iStock/Creative-Touch

В Николаевской области на юге Украины повреждены линии электропередач. Об этом сообщил глава военной администрации Виталий Ким в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ЛЭП были повреждены обломками сбитого беспилотника. В результате этого оказались обесточены 14 населённых пунктов и один частично.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения, подчеркнул Ким.

Напомним, что российские войска начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года - спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. ВС РФ наносят удары по энергетическим объектам, оборонной-промышленному комплексу, комплексам военного управления и связи.

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#украина
#лэп
#беспилотник
#вс рф
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