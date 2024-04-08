Кадыров опубликовал видео превращения солдат ВСУ «в номер 200»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с ликвидацией позиций ВСУ в селе Работино Запорожской области.
«На кадрах вы можете видеть, что осталось от хорошо укреплённых позиций ВСУ после обнаружения и удара по ним наших дроноводов. Досталось не только инженерным сооружениям врага, но и живой силе. Военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ быстро превратили бандитов в номер 200», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.Как отметил глава Чеченской Республики, батальон «Восток-АХМАТ» МО РФ действовал под командованием боевого офицера Вахи Хамбулатова.
Он подчеркнул, что ликвидация ожидает каждого, кто повернёт оружие против России.
«Благодарю бойцов за достойную службу Отечеству! АХМАТ-СИЛА!!!», – заключил он.
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