Украинскую армию предупредили о неизбежном дефиците снарядов

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Украинская армия не избежит острой нехватки боеприпасов, несмотря на инициативы Чехии и Эстонии по закупке снарядов для Киева. Об этом сообщил военный аналитик Карло Масада в интервью телеканалу Welt.
По его словам, прежде чем поставлять Украине боеприпасы, нужно провести переговоры и заключить ряд соглашений, что займёт некоторое время. Это говорит о том, что ВСУ не избегут периода острой нехватки боеприпасов.
Масада подчеркнул, что ситуация с боеприпасами для ВСУ больше зависит от стран Евросоюза, чем от итогов выборов президента США. При этом смена американского руководства, по мнению эксперта, может сказаться на Украине. В случае победы Дональда Трампа, вероятность полного прекращения поддержки Киева значительно вырастет.
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Анастасия Чинкова